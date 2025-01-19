Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".

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Землетрус в Ялті

Вранці 19 січня в Ялті зафіксували землетрус магнітудою 2,8. В пабліку пишуть, що після землетрусу в Ялті було ще шість афтершоків.

Останній із них вчені зафіксували близько полудня, додали там.

Додамо, що жителі Ялти в мережі обговорювали поштовхи від землетрусу. Так, вони вказували, що відчули поштовх близько 5 ранку.

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Нагадаємо, що вранці 1 вересня біля окупованого Кримського півострова також зафіксували землетрус. Його магнітуда тоді була 3,5 за шкалою Ріхтера.

Так, вказувалося, що джерело землетрусу було розташоване у східній частині Чорного моря, за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 кілометрів.