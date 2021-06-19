Принудительная русификация в Крыму: менее 1% школьников изучает украинский язык

Украинский язык в крымских школах изучают 214 детей. Это лишь 0,1% от всех школьников оккупированного полуострова. При том, что по данным Русской службы статистики в Крыму проживают не менее 15% этнических украинцев.

Также непростая ситуация с крымскотатарским языком, на котором могут учиться 3% школьников. Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что такая ситуация сложилась из-за навязывания русского языка и притеснения языков других национальностей.

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Крым страдает от сильных ливней

На востоке оккупированного полуострова из-за мощных ливней затопило Керчь и ее окрестности. На место бедствия прибыл назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, который поплавал по улицам города на лодке. Затопленными оказались жилые дома и городская больница. По улицам плавали трубы, мусорные баки и даже торговые палатки.

Из Сирии вернули украинскую семью

Из Сирии в Украину вернули 8 украинцев – крымчанку и 7 детей. Они по меньшей мере с 2019 года находились в закрытом лагере "Родж". Это уже второй этап эвакуации. В конце 2020 года наша страна вернула 2 крымских татарок и 7 детей.

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