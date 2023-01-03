В Крыму много российских мобилизованных и вагнеровцев, оккупанты строят укрепление

Временно оккупированный Крым россияне используют в качестве хаба для оружия, которое затем попадает на фронт. Также на остров свозят детей с недавно оккупированных украинских территорий и собирают средства на носки для российских военных и на "зубы дракона".

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Он также отметил, что Крым оккупанты готовят к обороне.

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Он рассказал, что из Херсонской области в Евпаторию было вывезено 1939 детей, у которых есть родители. А также 48 детей-сирот, которые до сих пор находятся в Симферополе.

"Оккупанты мотивируют свои действия тем, что якобы в Херсонской области есть нацисты, и они спасают этих детей от них", - подчеркнул Бариев.

Военным не хватает теплых вещей

По его словам, россияне строят в Крыму оборонительные сооружения. Кроме того, спустили воду в Северокрымском канале.

Это они делали и раньше, но в этот раз спустили гораздо больше воды. Это может быть связано с тем, что они будут использовать русло канала для защиты Крыма,

– предположил он.

Член Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что в Крыму очень много русских солдат и вагнеровцев.

"В школах в Крыму собирают теплые вещи для военных, которые находятся на войне. Это значит, что у оккупантов не хватает их на фронте", - подчеркнул он.

Также он отметил, что собирают вещи для детей Херсонской области, которых якобы защищают россияне. И еще – на изготовление так называемых "зубов дракона" из бетона.

"Все это говорит о том, что оккупанты готовятся к обороне", - говорит Бариев.

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Пытаются "покупать" людей

Также он рассказал о настроении российских граждан, незаконно приехавших в Крым.

Сейчас они активно обсуждают эвакуацию с полуострова, а о мощи русской армии уже почти не упоминают. Пока что массово они не уезжают, но уже понимают, что нужно готовиться к этому,

– отметил собеседник.

По его словам, в Крыму умалчивают происходящих на фронте процессах.

Что касается ситуации в оккупированной россиянами Херсонской области, то Бариев рассказал, что россияне действуют там так же, как и в Крыму в 2014 году.

"Запретили движение гривны и забрасывают деньгами местных жителей, пытаясь их "купить", - отметил собеседник.

Он привел пример, что там воспитательница в детском саду получает зарплату 30 тысяч рублей, в то время как в Крыму зарплата на такой же должности составляет 15 тысяч рублей.

"В Крыму сейчас, как и на других территориях России, люди получают не те заработные платы, которые предлагались в 2014-2015 годах", - подчеркнул он.

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