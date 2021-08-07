В Крыму нашли мертвым пропавшего крымского татарина
Источник:Avdet
В Крыму обнаружили мертвым Айдера Джемалядинова. Крымский татарин исчез 26 июля. Подробности пока не разглашаются.
По данным крымских правоохранителей, тело обнаружили на территории Акмесджитского района.. В то же время коллаборанты утверждают, что никаких признаков насильственной смерти нет.
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Айдера уже похоронили
Похороны 23-летнего парня состоялся 6 августа в поселке Базарчик (Почтовое). Это Бахчисарайский район.
По словам пользователей соцсетей, знакомых с семьей погибшего, молодого человека нашли повешенным.
Кроме этого, пользователи выражают соболезнования матери Айдер, которая недавно еще и потеряла мужа.
Айдер Джемаладинов / Фото Avdet
Выехал на авто и не вернулся
Айдер Джемалядинов покинул дом 26 июля. Он поехал на автомобиле Nissan Almera красного цвета.
С тех пор о нем ничего не было известно.Обратите внимание! До сих пор неизвестно об еще одном крымском татарине. Более месяца назад также исчез 19-летний Осман Аджиосманов. В день инцидента он помогал бабушке по хозяйству и ничего не предвещало беды. Женщина воспитывала Османа с 3 лет.