В Крыму нашли мертвым пропавшего крымского татарина

В Крыму обнаружили мертвым Айдера Джемалядинова. Крымский татарин исчез 26 июля. Подробности пока не разглашаются.

По данным крымских правоохранителей, тело обнаружили на территории Акмесджитского района.. В то же время коллаборанты утверждают, что никаких признаков насильственной смерти нет.

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Айдера уже похоронили

Похороны 23-летнего парня состоялся 6 августа в поселке Базарчик (Почтовое). Это Бахчисарайский район.

По словам пользователей соцсетей, знакомых с семьей погибшего, молодого человека нашли повешенным.

Кроме этого, пользователи выражают соболезнования матери Айдер, которая недавно еще и потеряла мужа.



Айдер Джемаладинов / Фото Avdet

Выехал на авто и не вернулся

Айдер Джемалядинов покинул дом 26 июля. Он поехал на автомобиле Nissan Almera красного цвета.

С тех пор о нем ничего не было известно.

До сих пор неизвестно об еще одном крымском татарине. Более месяца назад также исчез 19-летний Осман Аджиосманов. В день инцидента он помогал бабушке по хозяйству и ничего не предвещало беды. Женщина воспитывала Османа с 3 лет.