В Крыму нашли тело 16-летней девушки, которая перед исчезновением могла видеться с вагнеровцем

В Крыму 3 дня искали пропавшую 16-летнюю девушку. 21 ноября несовершеннолетнюю нашли мертвой, а последний с кем она могла видеться – боевик ЧВК "Вагнер".

16-летняя Наталья Леонова пропала в Симферополе 17 декабря. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.

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Девушку нашли мертвой

Несовершеннолетнюю искали 3 дня. К поискам привлекли волонтеров и правоохранителей. В сети россияне писали, что девушка вышла из дома в сторону леса утром 17 ноября. Когда она не вернулась, мать сразу обратилась в полицию, потому что раньше дочь никогда не исчезала.

По этому факту силовики возбудили уголовное дело. Родители девушки рассказали, что раньше у них никогда не было конфликтов с дочерью.

Однако поиски закончились тем, что Наталью нашли мертвой в селе Строгановка под Симферополем. Возле тела лежали бутылка с водой и обезболивающие таблетки.

СМИ написали, что последний с кем видели девушку, был вагнеровец. Однако вскоре эту статью удалили. По данным соцсетей, девушка является дочерью шеф-редактора пропагандистского издания. Так что, вероятно, тот получил приказ убрать материал, чтобы не винить боевика ЧВК "Вагнер".



Статья о том, что девушка виделась с вагнеровцем / Скриншот

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Вагнеровцы сбежали из передовой и кошмарят население

В конце октября стало известно о том, что группа вооруженных вагнеровцев сбежала из передовой. Боевики отправились на оккупированные территории Украины и в Россию. Известно, что среди новобранцев ЧВК есть огромное количество преступников и убийц, ведь их набирали в тюрьмах.

Поэтому беглецы начали совершать террор среди населения. В Донецке они убили и ограбили 2 мужчин, а также совершили ряд изнасилований. Часть вагнеровцев смогла бежать в Россию и совершать свои жуткие преступления там.

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