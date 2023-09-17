В Крыму из-за нарушения логистики обостряется нехватка горючего, – ЦНС
Источник:Центр национального сопротивления
У россиян во временно оккупированном Крыму возникли новые проблемы. Там обостряется гуманитарный кризис.
Так, сейчас на полуострове наблюдаются проблемы с топливом. Это было замечено с начала сентября.
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В Крыму – гуманитарный кризис
Как рассказали в Центре национального сопротивления, с сентября в Крыму наблюдаются проблемы с топливом. Это связано с тем, что произошло снижение объема отгрузки автомобильного топлива с российских нефтеперерабатывающих заводов на временно оккупированный полуостров.
Снабжение топлива обусловлено нарушением логистических маршрутов с территорией России. А также пониженной покупательной способностью среди жителей полуострова,
– отметили в ЦНС.
Сейчас российские террористы планируют новые механизмы субсидирования отдельных сетей АЗС во избежание грядущего роста цен на топливо. Впрочем, такое решение создаст предпосылки для закрытия АЗС, которые не будут получать субсидий.
У россиян добавились новые проблемы
- На сегодня у россиян серьезные проблемы с оснащением своего войска. Кроме устаревшей техники и оружия, у бойцов даже нет сертифицированной формы.
- Кстати, уже близится осенне-зимний период войны России против Украины. У оккупантов появятся новые проблемы, которые нужно использовать.
- Так, с наступлением холодов у оккупантов начнутся проблемы с переоборудованием личного состава на зиму. Речь идет и об одежде, и о средствах обогрева. У украинских военных ситуация с этим лучше. Сейчас идет активная подготовка к зиме.