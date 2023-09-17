В Крыму из-за нарушения логистики обостряется нехватка горючего, – ЦНС

У россиян во временно оккупированном Крыму возникли новые проблемы. Там обостряется гуманитарный кризис.

Так, сейчас на полуострове наблюдаются проблемы с топливом. Это было замечено с начала сентября.

Смотрите также У оккупантов ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута, – ISW

В Крыму – гуманитарный кризис

Как рассказали в Центре национального сопротивления, с сентября в Крыму наблюдаются проблемы с топливом. Это связано с тем, что произошло снижение объема отгрузки автомобильного топлива с российских нефтеперерабатывающих заводов на временно оккупированный полуостров.

Снабжение топлива обусловлено нарушением логистических маршрутов с территорией России. А также пониженной покупательной способностью среди жителей полуострова,

– отметили в ЦНС.

Сейчас российские террористы планируют новые механизмы субсидирования отдельных сетей АЗС во избежание грядущего роста цен на топливо. Впрочем, такое решение создаст предпосылки для закрытия АЗС, которые не будут получать субсидий.

У россиян добавились новые проблемы