В Крыму новый потоп: оккупанты говорят не паниковать – видео

Временно оккупированную Евпаторию 6 июля в очередной раз затопило. Проливной дождь превратил несколько улиц города в реки.

Непогода в Евпатории

Сильный ливень полностью затопил улицу Матвеева. Вода продолжает прибывать.

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На видео с телеграм-каналов видно, что автомобили "плывут" по улицам. В то же время пешеходные тротуары – сухие. Люди беспрепятственно по ним передвигаются, однако перейти дорогу можно лишь намочив ноги по щиколотку.

Смотрите видео последствий ливня в курортном городе:

Оккупационные власти полуострова уверяют, что подтопления – локальные, а причин для паники якобы нет. К такой ситуации на улицах привело отсутствие дождевой канализации.

Штормовое предупреждение в Крыму

Накануне оккупационные синоптики предупреждали жителей полуострова об ухудшении погоды. Они объявили штормовое предупреждение до конца 7 июля. На полуострове прогнозируют сильные ливни, грозы, местами град и шквалы 20 – 25 метров в секунду.

Пророссийские власти призвали жителей избежать прогулок у моря и в горах. Кроме того, они предупредили о возможности подтопления и усложнения движения на дорогах.