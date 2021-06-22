"Нельзя прятать лицо": в Крыму оккупанты вручали активистам "предостережения"

Оккупационные власти в Крыму накануне Дня крымскотатарского флага начали вручать активистам "предостережения о недопустимости нарушения закона". Одно из таких получил крымскотатарский активист Заир Смедляев.

"Предостережение" оккупанты начали выдавать ко Дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня.

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В "предостережении", которое подписал заместитель начальника "полиции МВД России по Красногвардейскому району", говорится, что на территории Крыма "планируется проведение несогласованного митинга".

Участникам акции запрещается:

скрывать свое лицо,

иметь при себе оружие,

нарушать общественный порядок,

осуществлять экстремистскую деятельность.

Оккупанты заявили, что могут применить к участникам акции ряд статей, среди которых:

статья 20.2 о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга;

статья 20.2.2 об организации публичного мероприятия без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия;

статья 20.3 о пропаганде нацистской атрибутики или символики;

статья 212 о массовых беспорядках.

По информации крымскотатарских активистов, подобные "предостережения" от "прокуратуры" стали получать жители Крыма в различных районах полуострова.