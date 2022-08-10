Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. После взрывов на военном аэродроме "Саки" пляжи возле Новофедоровки опустели.

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Настроения в Крыму после взрывов

Более того, россияне массово убегают с полуострова. На выездах из Крыма появились огромные автомобильные пробки.

Это публичная паника, которую все могли наблюдать благодаря открытому информационному пространству. Это действительно понимание и внезапное осознание, что не все так тихо, спокойно и уютно,

– сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что взрывы на полуострове повлекли за собой "быстрое и компактное сворачивание курортного сезона".

"Пока это все в условиях адекватного реагирования на обстоятельства", – добавила она.

Как россияне бегут из Крыма

После мощного взрыва в Новофедоровке в Крыму люди массово решили бежать оттуда. В слезах и панике они стоят в огромных пробках. россияне жалуются и плачут из-за того, что им приходится покидать свое жилье.

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Взрывы возле Новофедоровки: последние новости

Взрывы на авиабазе россиян в оккупированном Крыму раздались 9 августа. Они были настолько мощными, что в километре от аэродрома сносило крыши.

В результате взрывов оккупанты потеряли 9 самолетов. Именно эти самолеты бомбили и выпускали ракеты воздушного базирования по городам и селам Украины, в частности Юга.

Информацию о потере врагом 9 самолетов подтвердили и в командовании Воздушных сил ВСУ. Также уничтоженные воздушные суда россиян Генштаб ВСУ включил в утреннюю статистику потерь врага.

В то же время российские пропагандисты и дальше пытаются делать вид, что никакого взрыва на аэродроме "Саки" в Новофедоровке не было и гнут линию о том, что произошла всего лишь "детонация снарядов". Более того, россиянам рассказывают сказки о том, что техника, которая там была размещена, не пострадала.

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