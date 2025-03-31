В Крыму неизвестные подожгли могилы российского пропагандиста и трех захватчиков

Во временно оккупированном Крыму неизвестные подожгли могилу российского пропагандиста Александра Федорчака. Пожар устроили также на могилах трех других захватчиков, которые участвовали в полномасштабном вторжении в Украину.

Пожары устроили на кладбище в поселке Нижнегорский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о пожаре на могиле российского пропагандиста

Оккупационные власти Крыма отреагировали на поджог могил. На место прибыли правоохранители, которые ищут виновных и выясняют обстоятельства.

Российское МВД возбудило уголовное дело по статье о надругательстве над могилами.

Александр Федорчак родился в Крыму. Сначала работал в газете, а позже перешел на телевидение. В декабре 2024 года ездил в оккупированный Бахмут. Там Федорчак записал обращение на фоне архитектурного памятника в Бахмуте, которую потом россияне разрушили обстрелами. В видеообращении пропагандист отметил, что "город стал спокойнее" и связал это с продвижением российской армии в Донецкой области.

Пропагандист был корреспондентом "Известий". В последнее время он работал на территории оккупированных Луганской и Харьковской областей. Вероятно Федорчак погиб в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил.