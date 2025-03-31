Пожежі влаштували на цвинтарі у селищі Нижньогірський. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про пожежу на могилі російського пропагандиста

Окупаційна влада Криму відреагувала на підпал могил. На місце прибули правоохоронці, які шукають винних і з'ясовують обставини.

Російське МВС порушило кримінальну справу за статтею про наругу над могилами.

Алєксандр Федорчак народився в Криму. Спочатку працював в газеті, а пізніше перейшов на телебачення. У грудні 2024 року їздив до окупованого Бахмута. Там Федорчак записав звернення на фоні архітектурної пам'ятки в Бахмуті, яку потім росіяни зруйнували обстрілами. У відеозверненні пропагандист наголосив, що "місто стало спокійніше" та пов'язав це з просуванням російської армії в Донецькій області.

Пропагандист був кореспондентом "Ізвєстій". Останнім часом він працював на території окупованих Луганської та Харківської областей. Ймовірно Федорчак загинув унаслідок артилерійського обстрілу з боку Збройних сил.