Личная инициатива Путина: во что Россия пытается превратить оккупированный Крым

Россия похитила в оккупированном Крыму артефакты и уничтожила аутентичный памятник мирового значения –античный Херсонес. Среди вывезенных в российские музеи объектов были фрески, посуда, предметы быта и иконы. Также стало известно о незаконном строительстве на месте памятника мирового наследия.

На месте разрушенного памятника россияне год назад развернули строительство историко-археологического парка. Он будет представлять собой 3 музея. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал 24 Каналу, что таким образом российский диктатор пытается создать в Крыму религиозно-духовный центр.

Смотрите также Едут на войну: почему россияне продолжают отправляться на отдых в Крым

Это ответ Путина на получение ПЦУ Томоса

По мнению Чубарова, Путин готовит новую духовную площадку рядом с военной, которую он создал в Крыму для дальнейшей аннексии соседних стран. По его словам, это строительство – ответ российского диктатора на получение Томоса Православной церковью Украины в 2019 году.

"Это личная инициатива Путина, он пытается создать в Крыму духовный центр. Россияне строят так называемые музеи Античности и Византии, истории Крыма, христианства. Это попытка привлечь внимание к Крыму, чтобы окончательно закрепить полуостров за Россией. Они хотят установить эту связь с помощью данного строительства", – уверен Чубаров.

Историко-археологический заповедник Херсонес Таврический на руинах античного греческого города Херсонес был создан в 1892 году. С 2013 года Херсонес внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому строительство на этой территории запрещено и считается незаконным.