На місці зруйнованої пам'ятки росіяни рік тому розгорнули будівництво історико-археологічного парку. Він становитиме собою 3 музеї. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів 24 Каналу, що в такий спосіб російський диктатор намагається створити в Криму релігійно-духовний центр.

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Це відповідь Путіна на отримання ПЦУ Томосу

На думку Чубарова, Путін готує новий духовний майданчик поруч з військовим, який він створив у Криму для подальшої анексії сусідніх країн. З його слів, це будівництво – відповідь російського диктатора на отримання Томосу Православною церквою України у 2019 році.

"Це особиста ініціатива Путіна, він намагається створити в Криму духовний осередок. Росіяни будують так звані музеї Античності й Візантії, історії Криму, християнства. Це спроба привернути увагу до Криму, щоб остаточно закріпити півострів за Росією. Вони хочуть встановити цей зв'язок за допомогою цього будівництва", – впевнений Чубаров.

Історико-археологічний заповідник Херсонес Таврійський на руїнах античного грецького міста Херсонес було створено у 1892 році. З 2013 року Херсонес внесено у список Світової спадщини ЮНЕСКО, через це будівництво на цій території заборонене і вважається незаконним.