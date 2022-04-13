В Крыму россияне установили камеры наблюдения и прослушивания в школах

Во временно оккупированном Крыму россияне стали проверять даже школьников. Так, в классах, где учатся крымские татары, они установили камеры наблюдения и прослушивания.

Классные руководители должны проводить ученикам уроки о "патриотизме". Все это лично контролируют директора и заместители.

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По неподтвержденной информации по словам участников учебного процесса, в крымскотатарских классах в Крыму, устанавливают видеонаблюдение и прослушивание,

– говорится в сообщении.

Оккупационное руководство школ проверяет, что именно учителя говорят ученикам и правильно ли их воспитывают.

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