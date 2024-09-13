"Каратели будут бежать из Крыма": какие настроения существенно усилились на полуострове

Еще с 2022 года жители Крыма ждут освобождения от российского ига. С каждым днем такие настроения усиливаются, а информация о возможном разрешении на удары дальнобойным оружием по России вселяет еще большую надежду.

Учитывая это, крымчане надеются, что вскоре может начаться операция по освобождению оккупированного полуострова. Подробнее об этом и не только в разговоре с 24 Каналом поделился председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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О настроениях в Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что сотни тысяч людей, живущих в Крыму, ждали, что осенью 2022 года начнутся события по освобождению полуострова, однако этого не произошло.

Ожидания сохранились и в 2023 году, а сейчас еще сильнее усилились. Конечно, нет социологических опросов или каких-то других данных, которые бы это гарантированно подтвердили. Однако, по словам Чубарова, их формат общения с жителями полуострова утвердительно свидетельствует о том, что многие местные ожидают решительных действий со стороны Украины.

Когда спрашиваешь в разговоре, мол, "чего вы ждете?". Они говорят: "Точных ударов по Крымскому мосту через Керченский пролив". Многие люди считают, что это вызовет необратимые процессы и каратели побегут из Крыма,

– подчеркнул он.

Итак, только появляются заявления о поставках дальнобойного оружия в Украину и разрешение на его использование по России и важных транспортных военных артериях на оккупированной территории, можно предположить, что начнется операция по освобождению оккупированного Крыма.

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Понятно, что Украина и так наносит удары по объектам на полуострове и в районе Керченского пролива. Но сейчас наше государство получило дополнительные средства, которые могут использоваться по российской территории и не только. Поэтому увидим, как украинское войско их будет применять.