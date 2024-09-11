Однако сейчас продолжаются активные дискуссии по определенным вопросам, которые так или иначе этого касаются. Подробно об этом в эфире 24 Канала объяснил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Что сейчас активно обсуждают наши партнеры

По словам Ступака, на Западе идут дискуссии сможет ли Украина без ограничений использовать западное оружие, или все-таки будут определенные лимиты. К примеру, может быть такое, что придется согласовывать с США, Великобританией и другими союзниками конкретный перечень целей на территории России для ударов и расстояние, на которое ими можно бить.

Понятно, что это будет более 100 километров. Но, вероятнее всего, менее 300 километров, где-то посередине. Или, возможно, будет какой-то лимит по российским регионам. К примеру, можно использовать ракеты в Белгородской, Курской и Брянской областях. Нельзя: по Воронежу, Туле, Липецку,

– предположил Иван Ступак.

Кроме того, как пишет западная пресса, может обсуждаться план Б на российско-украинскую войну. То есть каким образом, кроме победы Украины, может завершиться вооруженное противостояние против России.

Интересно! Сейчас Украина имеет только один вид дальнобойного американского вооружения – баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность до 300 километров. Аналитики Defence Express отмечают, что с прифронтовых районов на Донбассе можно достать не только военные объекты типа авиабазы "Миллерово" и "Ейск", а еще и объекты под Ростовом-на-Дону. Также под угрозой окажется известный район запуска "Шахедов" – Приморско-Ахтарск.