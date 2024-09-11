Однак наразі тривають активні дискусії з певних питань, які так чи інакше цього стосуються. Детально про це в етері 24 Каналу пояснив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

До теми Залежить від їхнього оптимізму, – Зеленський про рішення США дозволити бити вглиб Росії

Що зараз активно обговорюють наші партнери

За словами Ступака, на Заході точаться дискусії чи зможе Україна без обмежень використовувати західну зброю, чи все-таки будуть певні ліміти. Приміром, може бути таке, що доведеться узгоджувати зі США, Великою Британією та іншими союзниками конкретний перелік цілей на території Росії для ударів та відстань, на яку ними можна бити.

Зрозуміло, що це буде більш як 100 кілометрів. Але, найімовірніше, менш як 300 кілометрів, десь посередині. Або, можливо, буде якийсь ліміт по російських регіонах. До прикладу, можна використовувати ракети в Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Не можна: по Воронежу, Тулі, Липецьку,

– припустив Іван Ступак.

Крім того, як пише західна преса, може обговорюватися план Б на російсько-українську війну. Тобто у який спосіб, окрім перемоги України, може завершитися збройне протистояння проти Росії.

Цікаво! Наразі Україна має лише один вид далекобійного американського озброєння – балістичні ракети ATACMS, які мають дальність до 300 кілометрів. Аналітики Defence Express зазначають, що з прифронтових районів на Донбасі можна дістати не лише військові об'єкти типу авіабази "Миллерово" та "Єйськ", а ще й об'єкти під Ростовом-на-Дону. Також під загрозою опиниться відомий район запуску "Шахедів" – Приморсько-Ахтарськ.