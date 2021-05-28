В Крыму во время совещания оккупантов из шкафа вышел мужчина: курьезное видео

Совещание оккупантов в Крыму относительно состояния дорог закончилось курьезным случаем. Неожиданно из шкафа позади так называемых "чиновников" вышел тучный мужчина.

Совещание проходило онлайн: мужчины отчитывались перед прихвостнем Путина Аксеновым о состоянии дорог в Крыму. Тот просил их рассказать, какие проблемы и как именно они собираются преодолеть.

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В момент трансляции на местном канале, когда камера с Аксенова переключилась на "чиновников", из шкафа позади вылез мужчина. Делал он это осторожно и медленно, глядя в объектив. Тогда план резко переключили снова на Аксенова.

Секрет шкафа

Вероятнее всего, этот ход – просто переделанный для удобства шкаф-купе. На верхних полочках там хранят папки. Скорее всего, полость шкаф разобрали и он просто стал дверью для прохода из соседнего кабинета.



Шкаф, из которого вылез мужчина / Скриншот с видео

Мужчина же, что "прятался "в шкафу – как пишут в соцсетях – заместитель так называемого "главы Службы автодорог Крыма".

Курьезы во время онлайн-совещаний