В Крыму задержали 15-летнюю харьковчанку, потому что "разбрасывала сине-желтые" шарики
Российским захватчикам нигде нет покоя. Так, во временно оккупированном Крыму 15-летняя харьковчанка "разбрасывала сине-желтые" шарики. Правда, ее из-за этого задержали.
По имеющейся из местных телеграм-каналов информации, задержали 15-летнюю уроженку Харьковщины. Она якобы "разбрасывала сине-желтые шарики", передает 24 Канал.
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Оккупанты боятся сопротивления
По данным пабликов, девушка якобы раньше разбрасывала открытки. Кроме того, она на административных домах в Феодосии расклеивала наклейки. Известно, что задержанная проживает в этом городе.
Говорят, пока будут решать, что с ней делать. Будут ли возбуждать уголовное производство по факту хулиганства по политическим мотивам.
Девушку обвиняют в разбрасывании желто-синих шариков / Фото из пабликов
Обратим внимание, что накануне мы рассказывали о деятельности движения сопротивления "Желтая лента". В Крыму оно запустило креативную акцию. Собственно задержанная девушка приняла в ней участие.
Россиянам напоминают, что они лишние
О бессрочной акции стало известно 2 августа. Как отмечают в "Желтой ленте", она получила название "Лови подачу". Как мы говорили, в Феодосии фиксировали первые результаты.
Российские оккупанты надеются, что люди на оккупированных территориях смирятся, покажутся, опустят руки. Наша задача – доказать, что это не так. Украинцы на оккупированных территориях не хотят жить под игом россиян. Мы ждем ВСУ! И мы покажем, что нас много!
– говорится в сообщении.
Как присоединиться к акции
- В "Желтой ленте" отметили, что необходимо взять теннисные шарики любого цвета. На них следует написать патриотические изречения. После этого эти шарики следует разбрасывать по улицам оккупированного города.
- Собственно, в Феодосии такие шарики можно было увидеть недалеко от одного из входов в дом офицеров. Кроме того, возле редакции газеты "Кафа", напротив школы №2 и в парке Юбилейный.
- До этого "Желтая лента" запускала другую бессрочную акцию. Она получила название "Сжигай русское". А ее суть заключалась в сжигании и срывании всей русской символики на временно оккупированных территориях.
- Обратим, что в Крыму по состоянию на июнь насчитывали 3500 активистов "Желтой ленты". Координатор крымской ячейки отметил, что ежедневно это количество только растет.