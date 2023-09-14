Этот состав техники партизаны увидели во временно оккупированном Джанкое. В то же время обнаружить, что именно перевозимые россиянами агентам "Атеша" было тяжело.

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"Атеш" обнаружил технику россиян в Крыму

В "Атеше" отметили, что их агент заметил эту технику на железнодорожной станции "Джанкой". В частности, там было много тяжелой старой техники, однако точное количество и наименование этого утиля было выявить сложно.

В состав входят: грузовые автомобили, закрытые вагоны и крытая гусеничная техника. Трудно определить, какую технику скрывают оккупанты, но очевидно, что она далеко не первой свежести,

– сказали партизаны.

В партизанском движении подчеркнули, что из-за значительных потерь в технике захватчики вынуждены расконсервировать свой старый хлам. К тому же они сажают своих военных на технику, которая с большим шансом сломается в неподходящий момент.

Атеш обнаружил подержанную технику россиян в Джанкое / Фото из телеграм-канала "Атеша"

"Но россияне не ценят жизнь даже своих людей", – отметили в "Атеше".

В конце концов, партизаны заверили, что они продолжают фиксировать движение техники оккупантов. Они также призывали присоединяться к их движению, чтобы изгнать противника со всех оккупированных территорий.

Атеш показал старую технику оккупантов в Крыму / Видео с телеграм-канала "Атеша"

Обратите внимание! В "Атеше" призвали писать в личные сообщения, если удастся обнаружить места дислокации российской техники или личного состава на оккупированных территориях. Обратиться можно в телеграмме @atesh_fire или написать координатору "Атеш" по Крыму @Crimean_coordinator

"Атеш" делает горячее оккупантам в Крыму