Цей склад техніки партизани побачили у тимчасово окупованому Джанкої. Водночас виявити, що саме перевозять росіяни агентам "Атешу" було важко.

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"Атеш" виявив техніку росіян у Криму

В "Атеші" зазначили, що їхній агент помітив цю техніку на залізничній станції "Джанкой". Зокрема, там було багато важкої старої техніки, однак точну кількість та найменування цього брухту було виявити складно.

До складу входять: вантажні автомобілі, закриті вагони та крита гусенична техніка. Важко визначити, яку техніку приховують окупанти, але очевидно, що вона далеко не першої свіжості,

– сказали партизани.

У партизанському русі підкреслили, що через значні втрати в техніці загарбники змушені розконсервувати свій старий мотлох. До того ж вони садять своїх військових на техніку, яка з великим шансом зламається в невідповідний для них момент.

Атеш виявив стару техніку росіян у Джанкої / Фото з телеграм-каналу "Атеша"

"Але росіяни не цінують життя навіть своїх людей", – зазначили в "Атеші".

Зрештою партизани запевнили, що вони продовжують фіксувати рух техніки окупантів. Вони також закликали долучатися до їхнього руху, щоб вигнати противника з усіх окупованих територій.

Атеш показав стару техніку окупантів в Криму / Відео з телеграм-каналу "Атеша"

Зверніть увагу! У "Атеші" закликали писати в особисті повідомлення, якщо вдасться виявити місця дислокації російської техніки чи особового складу на окупованих територіях. Звернутися можна у телеграмі @atesh_fire або ж написати координатору "Атеш" по Криму @Crimean_coordinator

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