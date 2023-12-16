Так, обычно как только россияне начинают гиперболизировано рассказывать о своих "успехах" на определенном направлении – это фактически означает абсолютно обратное. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, рассказав, какова на самом деле ситуация в Крынках.
Важно Россияне хотят вернуть утраченные позиции на Запорожье: карта фронта за неделю
Какая ситуация в Крынках
"Это значит, что россиянам действительно "припекает". Если даже диктатор знает о таком поселке – там ситуация достаточно непростая", – отметила Гуменюк.
Более того, если бы это действительно была победа для оккупационной армии, то они провозгласили бы это "коротко и ясно". Если они долго объясняют, то это говорит о том, что они пытаются "отвести глаза".
Крынки Херсонской области / Скриншот карты DeepState
Что нафантазировал Путин
Владимир Путин 14 декабря провел первую пресс-конференцию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Во время нее диктатор наговорил много циничных заявлений, в частности прокомментировал ситуацию на левобережье Херсонщины.
Путин пытался как-то объяснить своему народу, почему же захватчики сбежали с правобережья Херсонщины и заявил, что сделали они это якобы для "сохранения жизней".
Он также заявил, что ВСУ якобы предприняли попытку прорваться в Крынках и "имеют большие потери и проблемы с логистикой". В то же время в разведке Британии сообщили, что именно российское войско понесло бешеные потери в Крынках.
Что говорят о левом берегу в Украине
- Ситуация на левом берегу Херсонщины является сложной, в частности, на нее влияют погодные условия. Оккупанты продолжают наступать и штурмовать позиции Вооруженных Сил. Однако их попытки оканчиваются неудачами.
- Силы обороны Украины наносят врагу потери с помощью артиллерии и ударных дронов. Сейчас ВСУ не сдали ни одной позиции врагу на этом участке фронта.
- Офицер ВСУ Арти Грин рассказал, что в районе поселка Крынки основные средства поражения наших воинов доминируют больше, чем российских оккупантов.