Так, зазвичай щойно росіяни починають гіперболізовано розповідати про свої "успіхи" на певному напрямку – це фактично означає абсолютно зворотне. Таку думку 24 Каналу озвучила очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, розповівши якою є насправді ситуація в Кринках.

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Яка ситуація у Кринках

"Це означає, що росіянам дійсно "припікає". Якщо навіть диктатор знає про таке селище – там ситуація досить не проста", – зауважила Гуменюк.

Ба більше, якби це дійсно була перемога для окупаційної армії, то вони проголосили б це "коротко і ясно". Якщо ж вони довго пояснюють, то це говорить про те, що вони намагаються "відвести очі".



Кринки Херсонської області / Скриншот карти DeepState

Що нафантазував Путін

Владімір Путін 14 грудня провів першу пресконференцію від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Під час неї диктатор наговорив багато цинічних заяв, зокрема прокоментував ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

Путін намагався якось пояснити своєму народові, чому ж загарбники втекли з правобережжя Херсонщини та заявив, що зробили вони це нібито задля "збереження життів".

Він також заявив, що ЗСУ нібито здійснили спробу прорватися в Кринках і "мають великі втрати та проблеми з логістикою". Водночас у розвідці Британії повідомили, що саме російське військо зазнало шалених втрат у Кринках.

Що кажуть про лівий берег в Україні