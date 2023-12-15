Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Арті Грін, зауваживши, що лівий берег Дніпра рівний та практично без підняття рельєфу. А правобережжя – навпаки високе.

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"Район Кринки – там ліса тощо. Розташований у зоні, над якою наші основні засоби ураження домінують більше, аніж противника", – сказав Грін.

Тому на правобережжі українська армія може підсунути засоби ураження до Дніпра та бити по ворогу прямим наведенням. А де без прямого наведення – видивляється та гатить.

Так окупанти не можуть підтягнути свої засоби ураження близько до району ведення бойових дій. Усе через те, що вони досить швидко вибиваються. Саме тому цей район зручніший для українських військ, аніж для ворога.

Підтягувати туди велику силу, аби вибити кілька рот, нехай до батальйону нашої морської піхоти, треба сконцентруватися та доїхати. Але все це – перед нашими очима. При наявності засобів ураження – це нереально,

– сказав офіцер ЗСУ.

Ворог туди кидає десантні війська, адже вони навчені працювати малими групами. Однак морські піхотинці ЗСУ добре підготовлені, аби впоратися з тиском росіян.

"Тривають тяжкі бої. Схоже, росіянам поставили політичне завдання – цей плацдарм ліквідувати. Чисто технічно для них це буде вкрай тяжко. Безумовно, наші зазнають болючих втрат", – сказав Арті Грін.

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На невелику ділянку окупанти скидають чимало КАБів. Ці 500-кілограмові бомби, ймовірно, мають найбільшу загрозу для українських військ. Завдяки високому правобережжю засоби ППО можуть відганяти ворожу авіацію. Так противник не може прицільно застосовувати зброю.

"Насипають вони туди багато. Поки, схоже, потрапляють не часто й наші ведуть там правильну тактику. Несолодко не лише нам, але й противнику передусім. Адже цей район накритий нашими засобами ураження щільніше, аніж противника", – наголосив офіцер ЗСУ.

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