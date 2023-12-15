Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Арти Грин, отметив, что левый берег Днепра ровный и практически без поднятия рельефа. А правобережье – наоборот высокое.

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"Район Крынки – там леса и т.д. Расположен в зоне, над которой наши основные средства поражения доминируют больше, чем противника", – сказал Грин.

Поэтому на правобережье украинская армия может подсунуть средства поражения к Днепру и бить по врагу прямой наводкой. А где без прямой наводки – высматривает и стреляет.

Так оккупанты не могут подтянуть свои средства поражения близко к району ведения боевых действий. Все потому, что они довольно быстро выбиваются. Именно поэтому этот район удобнее для украинских войск, чем для врага.

Подтягивать туда большую силу, чтобы выбить несколько рот, пусть до батальона нашей морской пехоты, нужно сконцентрироваться и доехать. Но все это – перед нашими глазами. При наличии средств поражения – это нереально,

– сказал офицер ВСУ.

Враг туда бросает десантные войска, ведь они научены работать малыми группами. Однако морские пехотинцы ВСУ хорошо подготовлены, чтобы справиться с давлением россиян.

"Продолжаются тяжелые бои. Похоже, россиянам поставили политическую задачу – этот плацдарм ликвидировать. Чисто технически для них это будет крайне тяжело. Безусловно, наши несут болезненные потери", – сказал Арти Грин.

Какая наибольшая угроза для ВСУ

На небольшой участок оккупанты сбрасывают немало КАБов. Эти 500-килограммовые бомбы, вероятно, представляют наибольшую угрозу для украинских войск. Благодаря высокому правобережью средства ПВО могут отгонять вражескую авиацию. Так противник не может прицельно применять оружие.

"Насыпают они туда много. Пока, похоже, попадают не часто и наши ведут там правильную тактику. Несладко не только нам, но и противнику прежде всего. Ведь этот район покрыт нашими средствами поражение плотнее, чем противника", – подчеркнул офицер ВСУ.

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