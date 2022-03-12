На крыше был маячок, – глава Киевской ОВА о разрушенном продовольственном складе

Российские оккупанты 12 марта попали ракетой в продовольственный склад. В результате здание полностью разрушилось.

На крыше склада был вражеский маячок. Об этом рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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На крыше разрушенного оккупантами склада был маячок

Кулеба отметил, что оккупанты 12 марта попали ракетой и разрушили продовольственный склад в Броварском районе. Выяснилось, что накануне диверсанты установили на крыше здания маячок. ️

К сожалению, у нас до сих пор есть очень много так называемых маячков на зданиях, которые имеют стратегическое значение для жизнеобеспечения нашей области, или, как сегодня было на примере Броварского района, на местах, где хранятся продукты,

– добавил глава ОВА.

Поэтому Кулеба обратился к жителям Киевской области с просьбой обращать внимание на подозрительные предметы на зданиях, дорогах, объектах инфраструктуры и немедленно сообщать о них правоохранителям или ГСЧС.

Смотрите обращение Алексея Кулебы: