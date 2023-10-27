По состоянию на пятницу, 27 октября, проходит второй день саммита лидеров Евросоюза, на который приглашен премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Собственно, он публично прокомментировал недавнюю встречу Орбана и президента России в Китае.

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Премьер Люксембурга раскритиковал Орбана

Беттель выразил солидарность солдатами Вооруженных Сил нашего государства и подчеркнул, что они каждый день отдают свою жизнь. В то же время действия Орбана недопустимы.

То, что он (Виктор Орбан 24 Канал) сделал с Путиным, – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения,

– сказал чиновник.

По словам Беттеля, Европейский Союз не должен стать заложником Виктора Орбана, который выдвигает финансовые требования в обмен на то, чтобы перестать блокировать поддержку Украины.

Орбан говорит: если вам нужны деньги для Украины – тогда нам тоже нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками Орбана. Я убежден, что мы должны найти положительные решения. Мы не должны забывать прошлое, и Орбан тоже,

– подчеркнул премьер.

Обратите внимание! Речь идет о выделении нашему государству 50 миллиардов евро. Соответствующую помощь от Евросоюза пророссийский глава правительства Венгрии заблокировал вместе со своим коллегой из Словакии Робертом Фицо.

Собственно, премьер Люксембурга не могло обойти вниманием и новое словацкое прокремлевское правительство. Он акцентировал, что его страна никогда не присоединится к альянсу Фицо и Орбана, выступающих против помощи ВСУ.

Мы до сих пор считаем, что международная солидарность важна. Украина борется за наши ценности… Нельзя забывать, кто будет следующим, если мы просто закрываем глаза.

Пророссийский союз: Венгрия и Словакия