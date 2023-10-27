Станом на п'ятницю, 27 жовтня, триває другий день саміту лідерів Євросоюзу, на який запрошений прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель. Власне, він публічно прокоментував нещодавню зустріч Орбана та президента Росії в Китаї.

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Прем'єр Люксембургу розкритикував Орбана

Беттель висловив солідарність солдатами Збройних Сил нашої держави та наголосив, що вони щодня віддають своє життя. Водночас дії Орбана є неприпустимими.

Те, що він (Віктор Орбан 24 Канал) зробив з Путіним, – це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу,

– сказав посадовець.

За словами Беттеля, Європейський Союз не повинен стати заручником Віктора Орбана, який висуває фінансові вимоги в обмін на те, аби перестати блокувати підтримку України.

Орбан каже: якщо вам потрібні гроші для України – тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, і Орбан теж,

– наголосив прем'єр.

Зверніть увагу! Йдеться про виділення нашій державі 50 мільярдів євро. Відповідну допомогу від Євросоюзу проросійський глава уряду Угорщини заблокував разом зі своїм колегою зі Словаччини Робертом Фіцо.

Власне, прем'єр Люксембургу не міг оминути увагою і новий словацький прокремлівський уряд. Він акцентував, що його країна ніколи не приєднається до альянсу Фіцо і Орбана, які виступають проти допомоги ЗСУ.

Ми досі вважаємо, що міжнародна солідарність є важливою. Україна бореться за наші цінності… Не можна забувати, хто буде наступним, якщо ми просто заплющимо очі.

Проросійський союз: Угорщина та Словаччина