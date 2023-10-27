Станом на п'ятницю, 27 жовтня, триває другий день саміту лідерів Євросоюзу, на який запрошений прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель. Власне, він публічно прокоментував нещодавню зустріч Орбана та президента Росії в Китаї.
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Прем'єр Люксембургу розкритикував Орбана
Беттель висловив солідарність солдатами Збройних Сил нашої держави та наголосив, що вони щодня віддають своє життя. Водночас дії Орбана є неприпустимими.
Те, що він (Віктор Орбан 24 Канал) зробив з Путіним, – це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу,
– сказав посадовець.
За словами Беттеля, Європейський Союз не повинен стати заручником Віктора Орбана, який висуває фінансові вимоги в обмін на те, аби перестати блокувати підтримку України.
Орбан каже: якщо вам потрібні гроші для України – тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, і Орбан теж,
– наголосив прем'єр.
Власне, прем'єр Люксембургу не міг оминути увагою і новий словацький прокремлівський уряд. Він акцентував, що його країна ніколи не приєднається до альянсу Фіцо і Орбана, які виступають проти допомоги ЗСУ.
Ми досі вважаємо, що міжнародна солідарність є важливою. Україна бореться за наші цінності… Не можна забувати, хто буде наступним, якщо ми просто заплющимо очі.
Проросійський союз: Угорщина та Словаччина
- Політолог Микола Давидюк коментував дії Віктора Орбана та Роберта Фіцо, які почали вести відверту опозиційну політику щодо України. За його словами, у цій історії є корупція та гроші від Кремля.
- Також прем'єрка Естонії Кая Каллас заявляла, що хоче обговорити з Орбаном його зустріч з російським президентом Владіміром Путіним. Вона незадоволена позицією Будапешта.
- Окрім того, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен засудила рішення лідера Угорщини Віктора Орбана заблокувати допомогу для України. Вона закликала європейських лідерів інвестувати в оборонну безпеку.