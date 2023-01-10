Дочь Шойгу провела каникулы в Дубае, пока ее ровесники погибают на Донбассе, – СМИ

Высокопоставленные должностные лица в России, а точнее их дети, совершенно оторваны от реалий. Одни учатся за границей, другие – отдыхают там. Например, дочь Шойгу, которая нежится в Дубае, пока погибают ее ровесники.

По данным оппозиционных российских СМИ, Ксения Шойгу, скорее всего, новогодние праздники провела в Дубае. Об этом свидетельствует ее совместное фото, сделанное с депутатом законодательного собрания Вологодской области от "Единой России" Денисом Долженко.

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Отдыхала вместе с депутатом

По данным журналистов, 6 января Долженко опубликовал фотографию с пробежки в Дубае. На ней он позирует в майке возле набережной и пляжей. В геолокации указано Dubai Marina. А уже 7 января на его странице появилось сообщение с Ксенией Шойгу. Там уже геотег "Вологда".

Аналитики SOTA изучили фотографию. Они пришли к выводу, что кадр был сделан в том же Дубае. Долженко и Шойгу позировали в одном из местных торговых центров.

Заметим, что пробежки Долженко в Дубае уже вызвали волну возмущения в России. Так, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пообещал, что депутата лишат членства в партии. Интересно, что Долженко заметил, что не является ее членом. Якобы он только представляет партию на региональном законодательном собрании.

Мы не просто так отметили, что ровесники Ксении Шойгу в это время погибали на Донбассе. Только с 1 по 10 января 2023 года ВСУ удалось ликвидировать 5 750 российских бойцов. Если уж говорить об общей статистике, то с самого начала полномасштабного вторжения уничтожили 112 470 солдат "второй армии мира".

Богатая жизнь самих россиян бесит

Заметим, что накануне в России разразился немалый скандал. Возмущение вызвали депутат Курской областной думы Максим Васильев, а также его супруга, депутат от "Единой России", Светлана Васильева. Они решили на Новый год отправиться в Мексику.

Сетью разлетелись видео с отдыха супругов. Но это еще не все. Вскоре им даже угрожали расправой. Причем, обещали наказать кувалдой ЧВК "Вагнера". Тем самым инструментом, каким якобы наказывают тех наемников, которые нарушили "устав".