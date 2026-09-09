Чтобы вступить в организацию, Гурский заполнил анкету в ее приложении и платил 10 злотых членского взноса в месяц. На съезд он приехал как обычный участник. Об этом журналист рассказал в материале для Gazeta Wyborcza.

Что говорили об украинцах участники ксенофобного движения в Польше?

"Общественные патрули" возникли в 2024 году. Движение заявляет, что занимается обеспечением безопасности на улицах и уже провело около 2 тысяч патрулирований по всей Польше.

В то же время организация неоднократно попадала в скандалы. В частности, ее участников обвиняли в нападении на общежитие и избиении его жильцов из-за их иностранного происхождения.

Во время съезда некоторые участники негативно отзывались об украинцах. Один из них заявил, что "худшие – украины", обвиняя украинцев в неблагодарности и нежелании изучать польский язык.

Другой собеседник журналиста рассказал ему неподтвержденную историю о якобы тайных встречах украинцев в польских лесах. По его словам, украинцы якобы собираются там, чтобы "сговариваться против Польши".

Помимо украинцев, часть участников съезда также жаловалась на поведение граждан Колумбии.

В конце концов организаторы узнали, что Гурский является журналистом, и попросили его покинуть мероприятие.

Как пишет Politico, в Польше за первые шесть месяцев 2026 года полиция зафиксировала 180 преступлений против украинцев на этнической почве. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост напряженности связывают с антиукраинскими заявлениями польских политиков. Тему украинских беженцев активно используют в политической борьбе в преддверии парламентских выборов 2027 года.

По данным опросов, отношение поляков к украинцам также ухудшилось. Доля тех, кто положительно к ним относится, сократилась с 51% в 2023 году до 29% в начале 2026-го. В то же время 43% опрошенных заявили о негативном отношении.