Щоб приєднатися до організації, Гурський заповнив анкету в її застосунку та сплачував 10 злотих членського внеску на місяць. На з'їзд він приїхав як звичайний учасник. Про це журналіст розповів у матеріалі для Gazeta Wyborcza.

Що говорили про українців учасники ксенофобного руху у Польщі?

"Громадські патрулі" виникли у 2024 році. Рух заявляє, що займається безпекою на вулицях і вже провів близько 2 тисяч патрулювань по Польщі.

Водночас організація неодноразово потрапляла у скандали. Зокрема, її учасників звинувачували у нападі на гуртожиток та побитті його мешканців через їхнє іноземне походження.

Під час з'їзду деякі учасники негативно висловлювалися про українців. Один із них заявив, що "найгірші – укри", звинувачуючи українців у невдячності та небажанні вивчати польську мову.

Інший співрозмовник журналіста розповів йому непідтверджену історію про нібито таємні зустрічі українців у польських лісах. За його словами, українці начебто збираються там, щоб "змовлятися проти Польщі".

Окрім українців, частина учасників з'їзду також скаржилася на поведінку громадян Колумбії.

Зрештою організатори дізналися, що Гурський є журналістом, і попросили його залишити захід.

Як пише Politico, у Польщі за перші шість місяців 2026 року поліція зафіксувала 180 злочинів проти українців на етнічному ґрунті. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зростання напруженості пов'язують з антиукраїнськими заявами польських політиків. Тему українських біженців активно використовують у політичній боротьбі напередодні парламентських виборів 2027 року.

За даними опитувань, ставлення поляків до українців також погіршилося. Частка тих, хто позитивно до них ставиться, зменшилася з 51% у 2023 році до 29% на початку 2026-го. Водночас 43% опитаних заявили про негативне ставлення.