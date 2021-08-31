КСУ не будет рассматривать конституционность назначения Шкарлета министром

Конституционный Суд Украины отказался рассматривать представление нардепов относительно того, конституционным ли было назначение Сергея Шкарлета министром образования.

Конституционное представление направили 46 нардепов. Однако суд отказал, это постановление является окончательным.

Ранее Судьи Конституционного Суда отказались открывать производство по делу Шкарлета

Текст публикации Ольги Совгири:

Конституционный Суд отказал в открытии производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. М. Министром образования и науки Украины".

Постановление является окончательным.

Что известно о назначении Шкарлета

Верховная Рада проголосовала за назначение Шкарлета министром образования 17 декабря. При этом профильный комитет парламента по вопросам образования не поддержал представление его кандидатуры.

5 марта в КСУ поступило представление от депутатов об отмене решения Рады о назначении Шкарлета. Причиной называли кнопкодавство. Дело в том, что за назначение поступили голоса от некоторых нардепов ОПЗЖ, которых не было тогда в сессионном зале.