Конституционный Суд Украины решил рассмотреть дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина. В суд с соответствующей жалобой обратилась группа из 49 нардепов.

О том, что КСУ рассмотрит дело об увольнении Тупицкого и Касминина, в сети сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

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КСУ рассмотрит дело увольнения судей

Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционном представлении 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указам президента Украины (относительно Тупицкого и Касминина – 24 канал),

– написала Совгиря.

Дело будет рассматриваться на заседании Палаты КСУ.

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Текст сообщения Ольги Совгири:

Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционном представлении 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указам Президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года, "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 26 февраля 2021 года, "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года (т.н. дело Тупицкого А. и Касминина О).

Дело будет рассматриваться на заседании Палаты Суда.