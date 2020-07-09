В КСУ снова рассматривают конституционность языкового закона: под судом продолжается протест
9 июля в Конституционном суде продолжается слушание дела о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Между тем, под КСУ собрались протестующие.
Конституционный суд рассматривает дело по языковому закону: детали
Первое заседание по этому делу состоялось 7 июля. Рассмотрение проходит в форме устного производства. Об этом сообщает 24 канал.
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Авторами представления является 51 нардеп. Это в основном бывшие регионалы и депутаты прошлого созыва от "Оппозиционного блока". По их убеждению, закон о языке ограничивает права национальных меньшинств в Украине, в частности российского, и направлен на дискриминацию граждан по языковым признакам. Это касается и образования.
Поэтому они утверждают, что языковой закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины и нарушает конституционные права и действующие свободы граждан.
А именно
- право на использование и защиту родного языка,
- право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.
По словам авторов, языковой закон был принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов. И это якобы ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности.
Акция протеста под КСУ
Как и в прошлый раз, под КСУ собрались протестующие. Люди стоят с плакатами в защиту украинского языка.
Акция проходит мирно. Пока никаких нарушений не зафиксировано.
Основные тезиси активистов
- Когда умирает язык – умирает нация.
- Нет – русификации, да – украинизации.
- Украинский – единственный государственный язык.
- Конституционный суд хочет уничтожить государственный язык?!
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В КСУ рассматривают конституционность языкового закона: акция протеста под судом / Фото 24 канала