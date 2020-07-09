9 июля в Конституционном суде продолжается слушание дела о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Между тем, под КСУ собрались протестующие.

Конституционный суд рассматривает дело по языковому закону: детали

Первое заседание по этому делу состоялось 7 июля. Рассмотрение проходит в форме устного производства. Об этом сообщает 24 канал.

Советуем ознакомиться Желание угодить Кремлю? Кто и почему хочет отменить языковой закон

Авторами представления является 51 нардеп. Это в основном бывшие регионалы и депутаты прошлого созыва от "Оппозиционного блока". По их убеждению, закон о языке ограничивает права национальных меньшинств в Украине, в частности российского, и направлен на дискриминацию граждан по языковым признакам. Это касается и образования.

Поэтому они утверждают, что языковой закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины и нарушает конституционные права и действующие свободы граждан.

А именно

право на использование и защиту родного языка,



право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

По словам авторов, языковой закон был принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов. И это якобы ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности.

Акция протеста под КСУ

Как и в прошлый раз, под КСУ собрались протестующие. Люди стоят с плакатами в защиту украинского языка.

Акция проходит мирно. Пока никаких нарушений не зафиксировано.

Основные тезиси активистов

Когда умирает язык – умирает нация.

Нет – русификации, да – украинизации.

Украинский – единственный государственный язык.

Конституционный суд хочет уничтожить государственный язык?!

К теме Экс-нардеп "Оппоблока" процитировал доктрину Путина: судья КСУ вступил в перепалку с ним – видео



В КСУ рассматривают конституционность языкового закона: акция протеста под судом / Фото 24 канала

Языковой закон в Украине: главное Его приняла Верховная Рада 25 апреля 2019 года.

В июле 2019 года отдельные нормы законопроекта вступили в силу.

Закон предусматривает обязательное использование украинского языка на публичном уровне.

Также украинский язык следует использовать:

– в государственном секторе;

– в коммунальной сфере;

– в транспорте;

– в заведениях общественного питания;

– на подписях и маркировке товаров и услуг;

– в медицине и образовании;

– в театральных спектаклях и дубляже кино, на телевидении, в интернете и печатных СМИ. Обратите внимание! Действие закона об украинском языке ни в коем случае не распространяется на сферу приватного общения и совершения религиозных обрядов.