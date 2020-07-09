9 липня у Конституційному суді триває слухання справи щодо відповідності Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тим часом, під КСУ зібралися протестувальники.

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Перше засідання у цій справі відбулося 7 липня. Розгляд відбувається у формі усного провадження. Про це повідомляє 24 канал.

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Авторами подання є 51 нардеп. Це здебільшого ексрегіонали та депутати минулого скликання від "Опозиційного блоку". На їхнє переконання, закон про мову обмежує права національних меншин в Україні, зокрема російської та є спрямованим на дискримінацію громадян за мовними ознаками. Це стосується і освіти.

Тому вони стверджують, що мовний закон не відповідає низці приписів Конституції України та порушує конституційні права та чинні свободи громадян.

А саме

право на використання і захист рідної мови,

право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

За словами авторів, мовний закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів. І це начебто ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права як принцип правової визначеності.

Акція протесту під КСУ

Як і минулого разу, під КСУ зібралися протестувальники. Люди стоять із плакатами щодо захисту української мови.

Акція проходить мирно. Наразі жодних порушень не зафіксовано.

Основі тези активістів

Коли вмирає мова – вмирає нація.

Ні – русифікації, так – українізації.

Українська – єдина державна мова.

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У КСУ розглядають конституційність мовного закону: акція протесту під судом / Фото 24 каналу

Мовний закон в Україні: основне

Його ухвалила Верховна Рада 25 квітня 2019 року.

У липні 2019 року окремі норми законопроєкту набули чинності.

Закон передбачає обов'язкове використання української мови на публічному рівні.

Також українську мову слід використовувати:

– у державному секторі;

– у комунальній сфері;

– у транспорті;

– у закладах громадського харчування;

– на підписах і маркуванні товарів і послуг;

– у медицині та освіті;

– у театральних виставах і дубляжі кіно, на телебаченні, в інтернеті й друкованих ЗМІ.