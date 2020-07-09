У КСУ знову розглядають конституційність мовного закону: під судом триває протест – фото
9 липня у Конституційному суді триває слухання справи щодо відповідності Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тим часом, під КСУ зібралися протестувальники.
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Перше засідання у цій справі відбулося 7 липня. Розгляд відбувається у формі усного провадження. Про це повідомляє 24 канал.
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Авторами подання є 51 нардеп. Це здебільшого ексрегіонали та депутати минулого скликання від "Опозиційного блоку". На їхнє переконання, закон про мову обмежує права національних меншин в Україні, зокрема російської та є спрямованим на дискримінацію громадян за мовними ознаками. Це стосується і освіти.
Тому вони стверджують, що мовний закон не відповідає низці приписів Конституції України та порушує конституційні права та чинні свободи громадян.
А саме
- право на використання і захист рідної мови,
- право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
За словами авторів, мовний закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів. І це начебто ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права як принцип правової визначеності.
Акція протесту під КСУ
Як і минулого разу, під КСУ зібралися протестувальники. Люди стоять із плакатами щодо захисту української мови.
Акція проходить мирно. Наразі жодних порушень не зафіксовано.
Основі тези активістів
- Коли вмирає мова – вмирає нація.
- Ні – русифікації, так – українізації.
- Українська – єдина державна мова.
- Конституційний суд хоче знищити державну мову?!
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У КСУ розглядають конституційність мовного закону: акція протесту під судом / Фото 24 каналу
- Його ухвалила Верховна Рада 25 квітня 2019 року.
- У липні 2019 року окремі норми законопроєкту набули чинності.
- Закон передбачає обов'язкове використання української мови на публічному рівні.
- Також українську мову слід використовувати:
– у державному секторі;
– у комунальній сфері;
– у транспорті;
– у закладах громадського харчування;
– на підписах і маркуванні товарів і послуг;
– у медицині та освіті;
– у театральних виставах і дубляжі кіно, на телебаченні, в інтернеті й друкованих ЗМІ.