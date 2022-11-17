Буданов, Ходжес или Петреус: кто делает самые меткие прогнозы по войне

После реализации прогноза главы ГУР Кирилла Буданова об освобождении Херсона в ноябре не прошло и двух дней, а у него уже появились "конкуренты". Не менее авторитетный американский генерал Бен Ходжес уже спрогнозировал сроки освобождения Мариуполя и Мелитополя.

Впрочем, возникает вполне логичный вопрос: чьи же прогнозы про ход российско-украинской войны наиболее точны? В этом и пытался разобраться 24 канал в своем материале.

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Кирилл Буданов – самый точный украинский прогнозист

Генерал-майор Буданов неоднократно лично доказал, что у украинской разведки глаза повсюду. Но даже если бы его какой-нибудь прогноз не осуществился, это всегда можно списать на информационную борьбу.

Впрочем, именно здесь и начинается самое интересное. Ведь ни один прогноз Кирилла Буданова о ходе войны не провалился! Большинство находятся в стадии реализации, а часть – уже осуществлены.

Это началось еще до полномасштабного вторжения России. По утверждениям целого ряда СМИ и экспертов, все военно-политическое командование Украины, за исключением разве что ГУР, готовилось к тому, что Россия прибегнет только к обострению на Донбассе.

Лишь Буданов с подопечными реально верили, что возможны наступления из Крыма и Беларуси. Каким в итоге было вторжение России – мы прекрасно знаем.

Первый "змеиный" прогноз Буданова

Кроме направлений вторжения и общих фактов политической ситуации в России, летом Кирилл Буданов начал прогнозировать ход событий на фронте и его отдельных участках. Так, 22 июня, именно в разгар активных атак по российским позициям на острове Змеиный, Буданов спрогнозировал его освобождение.

В эфире национального телемарафона он рассказал, что на Змеином есть группировка российских войск, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых три единицы реактивных артиллерийских установок. Кроме того, там находились катерная группа и подразделения специального назначения России.

Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный.

– уверял председатель Главного управления разведки.

Прошло всего 8 дней, как россияне прибегли к своему "жесту доброй воли", удрав с украинского острова.

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Самый точный прогноз Буданова

Если отбросить Змеиный и Херсон, прогнозы по которым были озвучены, когда все и так более-менее было предсказуемо, то был у Кирилла Буданова один прогноз, который в свое время довольно сильно порадовал все украинское общество.

Речь идет об интервью главы ГУР американскому телеканалу Sky News от 13 мая. Уже тогда главный разведчик страны с точностью почти до недели спрогнозировал переломный момент в войне.

Перелом произойдет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым,

– заявил тогда Кирилл Буданов.

Хотя многие на Западе в мае склонялись к тому, что именно Россия является наиболее очевидным победителем битвы за Донбасс. Но у ГУР и украинской армии на все были свои планы.

В течение полутора месяцев после прогноза Россия клала свои лучшие войска под Северодонецком и Лисичанском, а как только города были захвачены в конце июня, на два месяца фронт несколько "затормозил".

Именно в конце августа, как и прогнозировал Кирилл Буданов, началась активная подготовка к контрнаступательным действиям. Это произошло сразу по двум направлениям. Так что с неожиданностью для россиян, ожидавших ВСУ на подступах к Херсону, они за считанные дни в начале сентября потеряли почти всю Харьковскую область. Прогноз Буданова оказался историческим.

Ну и Херсон, конечно

О "скилах" Кирилла Буданова как прогнозиста хода войны начали говорить именно после его прогноза, который касался освобождения Херсона. В интервью изданию The Drive 28 октября главный разведчик страны заявил, что операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября.

Скорее всего, операция по освобождению Херсона продлится до конца следующего месяца. В Херсоне сейчас находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения,

– заявил Кирилл Буданов.

Этими войсками были воздушно-десантные войска РФ, русские силы особых операций и морская пехота. Общую их численность глава украинской разведки оценивал в 40 тысяч человек.

Уже 11 ноября ВСУ подвинули не только россиян из Херсона, но и прогноз Буданова. Мужественные украинские воины освободили единый областной центр, захваченный после 24 февраля, даже быстрее, чем это прогнозировал глава ГУР.

Другие прогнозы Буданова

На счету руководителя Главного управления разведки также есть целый ряд прогнозов, которые находятся на стадии осуществления. Вот несколько самых интересных из них:

" Зимой война в значительной степени стихнет . И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год. В конце весны, к лету 2023 все это должно завершиться".

. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год. В конце весны, к лету 2023 все это должно завершиться". "По завершению войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней России: отсоединятся определенные регионы ... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет".

... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет". " Успокойтесь все, это исключительно угрозы . Если Путин до конца потеряет рассудок и попытается это сделать (применить ядерное оружие – 24 канал), во-первых, даже технически это не так легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако достаточно маловероятно, что он на это пойдет.

. Если Путин до конца потеряет рассудок и попытается это сделать (применить ядерное оружие – 24 канал), во-первых, даже технически это не так легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако достаточно маловероятно, что он на это пойдет. "Активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад уже к концу 2022 года. До конца года мы должны по крайней мере зайти на территорию Крыма".

Как сбываются прогнозы Кирилла Буданова / инфографика 24 канала

Оптимизм Бена Ходжеса

Достойным "соперником" для Кирилла Буданова является отставной американский генерал-лейтенант. Речь о Бене Ходжесе – бывшем командующем Армии США в Европе.

Его прогнозы всегда радуют украинцев, поскольку достаточно оптимистичны для нашего государства. Так, к примеру, еще 5 марта он спрогнозировал поражение русских войск под Киевом.

Бен Ходжес в интервью украинским СМИ заверил, что Украина победит. Но уже тогда предупреждал, что впереди еще много трудных дней, а это и потери жизней невинных людей, и разрушение большого количества инфраструктуры, частной собственности.

Российские военные не столь эффективны, как мы думали – у них не хватает логистических мощностей для взятия Киева и личного состава им тоже не хватает. Поэтому они потерпели поражение в прилегающих к Киеву районах,

– уверял американский генерал.

Уже в начале апреля Россия начала вывод своих войск из Киевской области. А за ней – и из Черниговской и Сумской.

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Освобождение украинских территорий

Бен Ходжес делал достаточно много прогнозов по деоккупации украинских территорий. Так, 26 октября в комментарии на ютуб-канале "Фейгин LIVE" американский генерал спрогнозировал сроки возвращения тех территорий, которые находились под контролем Украины до полномасштабного вторжения.

Я верю, что украинские войска отведут оккупационные войска России к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым до лета 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему и все санкции против России останутся как есть,

– заявил Бен Ходжес.

По Крыму он повторил свой прогноз 8 ноября в интервью 24 каналу. Заявил, что Херсон станет правым крылом контрнаступления ВСУ, а со стороны Мариуполя будет продвигаться левое.

Обе эти линии нацелены в конце концов на Крым. Крым – это приз. И я верю, что Крым освободят до конца следующего лета. К тому моменту украинцы будут оттеснять российские силы, уничтожать российскую логистику,

– объяснил экс-командующий армией США.

11 ноября, то есть через 3 дня после заявления Ходжеса, украинские военные освободили Херсон. Уже на следующий день он написал в твиттере прогноз, что к январю силы обороны Украины освободят Мариуполь и Мелитополь. Все эти прогнозы сейчас находятся в прогрессе.

Бен Ходжес: когда закончится война

В своем комментарии в марте экс-командующий армией США в Европе уверял, что украинцы завершат войну победой, но это будет не скоро. Мол, у россиян еще много сил, они не собираются просто развернуться и пойти домой.

В интервью уже от 28 июля – именно тогда, когда ВСУ готовились переламывать ситуацию на поле боя – Бен Ходжес заверил, что ожидать завершения войны зимой не стоит.

Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена,

– объяснял генерал-майор.

Уже 31 октября в интервью "Голосу Америки" Бен Ходжес спрогнозировал более конкретные сроки полной деоккупации территории Украины. Что интересно, его прогноз полностью совпадает с мнением главы ГУР Кирилла Буданова.

Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией, конечно же, включая Крым. Я ожидаю, что это произойдет к лету следующего года. Но еще до этого, до конца этого года, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале,

– заявил Бен Ходжес.

Другие прогнозы Бена Ходжеса

"Конечно, земля в той части Украины, когда намокнет, становится болотом. По ней очень тяжело передвигаться. Наступление замедлится по сравнению с тем, что было в сентябре . Но я уверен, что украинский Генштаб будет и дальше давить на россиян".

. Но я уверен, что украинский Генштаб будет и дальше давить на россиян". " Есть вероятность развала русской Федерации . Мы можем узреть начало этого – в Чечне, Дагестане и остальных этнически однородных регионах. Они увидят, что русской армии нет, и это их шанс отколоться".

. Мы можем узреть начало этого – в Чечне, Дагестане и остальных этнически однородных регионах. Они увидят, что русской армии нет, и это их шанс отколоться". "Беларусь не вступит в войну. Они не смогут ничего сделать. 10 батальонных тактических групп, которые они имеют, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали. Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же таки, это будут мобилизованные силы, а не ветераны".

Прогнозы Бена Ходжеса о войне: смотрите видео

Осторожный Дэвид Петреус

В список Буданова и Ходжеса по праву можно добавить и Дэвида Петреуса – экс-командующего армией США в Ираке и Афганистане, а также бывшего главы ЦРУ.

Впрочем, его прогнозы обычно достаточно осторожны. К примеру, 16 марта он прогнозировал развитие событий российско-украинской войны. Впрочем, решил обойтись без конкретики, назвав сразу 4 вероятных сценария.

Кровавая трясина для России , которая будет хуже советской войны в Афганистане в 1980-х годах.

, которая будет хуже советской войны в Афганистане в 1980-х годах. Урегулирование путем переговоров , поскольку и Путин, и Зеленский осознают, что ни один из них не может полностью достичь того, чего они хотят, и что обе стороны испытывают огромные потери.

, поскольку и Путин, и Зеленский осознают, что ни один из них не может полностью достичь того, чего они хотят, и что обе стороны испытывают огромные потери. Путин каким-то образом может отойти от власти , а новый лидер мог бы признать безрассудство того, что сделал хозяин Кремля и выйти из Украины.

, а новый лидер мог бы признать безрассудство того, что сделал хозяин Кремля и выйти из Украины. Украина победит, она действительно побеждает россиян на поле боя и постепенно эта реальность принимается в Москве.

Даже спустя почти 9 месяцев широкомасштабной войны почти каждый из этих сценариев до сих пор остаются вероятными. Правда, похоже, что первый и четвертый – наиболее вероятны, а второй – менее всего.

Петреус об освобождении Херсона

В интервью 24 каналу от 28 сентября Дэвид Петреус также сделал прогноз и об освобождении Херсона украинской армией. Впрочем, по-прежнему в своих прогнозах остался довольно аккуратным, не указывая конкретных сроков освобождения города.

Украина показала, как она прекрасно может защищать Киев, а также Сумы, Чернигов и, конечно, Харьков. Наступление в Херсонской области будет медленнее, потому что нужно зачищать больше местности, но ВСУ уже не раз демонстрировали, как эффективно они это делают,

– подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Особенно он отмечал умение украинских воинов уничтожать мосты на Днепре и российские понтонные переправы, чтобы не дать врагу вовремя перекидывать подкрепления и разрушать их логистику. В итоге именно эти действия ВСУ заставили россиян бежать из Херсона.

Украина в Крыму в 2022 году

В этом же интервью экс-командующий войсками США в Ираке и Афганистане комментировал и слова Кирилла Буданова о возможности вхождения ВСУ в Крым еще до конца 2022 года. Американский генерал допускает, что это вполне вероятно.

В первую очередь, он отметил, что ответ на этот вопрос зависит от очень многих факторов. Например, произойдет ли стремительное падение морального духа русских войск, настолько стремительное, что армия просто побежит и распадется.

До сих пор мы такое видели в редких случаях, но не массово. Если это произойдет, тогда точно такая возможность существует. Опять же вопрос в том, как эффективно Украина сможет противодействовать этой волне мобилизации,

– заявил Дэвид Петреус.

Впоследствии довольно скорое бегство россиян мы увидели в Херсонской области. Поэтому похоже, что у общего прогноза Буданова и Петреуса до сих пор есть все шансы на воплощение.

Интервью с Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Вместо итогов

Бесспорно, Кирилл Буданов как руководитель украинской разведки владеет огромным объемом информации о ситуации в российско-украинской войне. Бен Ходжес и Дэвид Петреус хоть и уже отставные генералы, но в их осведомленности о ситуации тоже сомнений не возникает.

У них до сих пор могут оставаться достаточно мощные связи в Пентагоне и разведке США. Кроме того, многие эксперты уверены, что некоторые позиции, которые США не хотят озвучивать официально, они озвучивают именно через влиятельных людей, которые ранее имели отношение к власти или армии. Именно таковы и Ходжес, и Петреус.

Это дает огромную надежду на воплощение всех их прогнозов и надежды, что Украина освободит все свои территории, а Россия больше никогда не сможет развязать новую войну. А кто же дает самые меткие прогнозы по войне – уже увидим по ее итогам.