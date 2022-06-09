Россия провела серию провокаций в Приднестровье с помощью своей агентурной сети в молдавском регионе. 24 канала предоставили часть списка российских спецслужб, которые фабриковали "теракты".

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К взрывам в Приднестровье причастен 74 Центр разведывательного Управления штаба Западного военного округа ВС России.

Список российских агентов, фабриковавших "теракты":

псевдоним "Вирхов" - Слободенюк Руслан Викторович 27. 07. 1972 г.р., гражданин ПМР и РФ, полковник, офицер МГБ ПМР, использует для прикрытия своей разведывательной деятельности должность заместителя Министра иностранных дел ПМР, проживает в г. Тирасполь.

27. 07. 1972 г.р., гражданин ПМР и РФ, полковник, офицер МГБ ПМР, использует для прикрытия своей разведывательной деятельности должность заместителя Министра иностранных дел ПМР, проживает в г. Тирасполь. псевдоним "Калибр" – Дудкевич Владимир Игоревич , 10. 12.1 974 г.р., гражданин ПМР и РФ, подполковник, офицер МГБ ПМР, использует для прикрытия своей разведывательной деятельности должность военного наблюдателя миротворческих сил ПМР.

, 10. 12.1 974 г.р., гражданин ПМР и РФ, подполковник, офицер МГБ ПМР, использует для прикрытия своей разведывательной деятельности должность военного наблюдателя миротворческих сил ПМР. псевдоним "Монгол" – Зубатенко Артем Сергеевич , 21. 06. 1991 г.р., гражданин ПМР и РФ, старший лейтенант, офицер МГБ ПМР, проживает в г. Бендеры.

, 21. 06. 1991 г.р., гражданин ПМР и РФ, старший лейтенант, офицер МГБ ПМР, проживает в г. Бендеры. псевдоним "Питон" – Тиханский Вадим Викторович , 17.03.1983 г.р., гражданин ПМР и РФ, заместитель начальника Главного управления МО ПМР, проживает в г. Тирасполь.

, 17.03.1983 г.р., гражданин ПМР и РФ, заместитель начальника Главного управления МО ПМР, проживает в г. Тирасполь. псевдоним "Петров" – Гайдукевич Дмитрий Олегович , 11. 08. 1997 г.р., гражданин ПМР и РФ, офицер Главного управления МО ПМР.

, 11. 08. 1997 г.р., гражданин ПМР и РФ, офицер Главного управления МО ПМР. псевдоним "Сириец" – Дамаскин Владимир Владимирович , 17. 12. 1994 г.р., гражданин ПМР и РФ, офицер Главного управления МО ПМР, проживает в г. Дубоссары.

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Какие "теракты" пыталась сфабриковать Россия

На ответственности российских спецслужб лежат обстрелы здания так называемого Министерства государственной безопасности ПМР и взрывы на бывшем аэродроме в поселке Воронково.

Также российские агенты ответственны за попытки поджечь нефтебазу и обстрелы автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в поселке Владимировка.

О сфабрикованности "терактов" свидетельствует отсутствие жертв и задержанных. Также к месту взрывов не были допущены сотрудники ОБСЕ.

Из-за этих провокаций российские войска в Приднестровье привели в повышенную боевую готовность . Президент Владимир Зеленский заявлял, что из Приднестровья может быть еще одна атака , ведь Россия контролирует там 100% людей.

Эксперты предполагают, что провокации России в Приднестровье могут быть направлены не только против Украины , но и Молдавии. В украинской разведке сообщалось, что Путин намерен захватить Молдову.

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