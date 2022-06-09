Росія провела серію провокацій у Придністров'ї, використовуючи свою агентурну мережу в молдавському регіоні. 24 каналу надали частину списку російських спецслужбовців, які фабрикували "теракти".

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До вибухів у Придністров'ї причетний 74 Розвідувальний Центр Розвідувального Управління штабу Західного військового округу збройних сил Росії.

Список російських агентів, які фабрикували "теракти":

псевдонім "Вірхов" – Слободенюк Руслан Вікторович 27. 07. 1972 р.н., громадянин ПМР та РФ, полковник, офіцер МДБ ПМР, використовує для прикриття своєї розвідувальної діяльності посаду заступника Міністра закордонних справ ПМР, проживає в м. Тирасполь.

27. 07. 1972 р.н., громадянин ПМР та РФ, полковник, офіцер МДБ ПМР, використовує для прикриття своєї розвідувальної діяльності посаду заступника Міністра закордонних справ ПМР, проживає в м. Тирасполь. псевдонім "Калібр" – Дудкевич Володимир Ігорович , 10. 12.1 974 р.н., громадянин ПМР та РФ, підполковник, офіцер МДБ ПМР, використовує для прикриття своєї розвідувальної діяльності посаду військового спостерігача миротворчих сил ПМР.

, 10. 12.1 974 р.н., громадянин ПМР та РФ, підполковник, офіцер МДБ ПМР, використовує для прикриття своєї розвідувальної діяльності посаду військового спостерігача миротворчих сил ПМР. псевдонім "Монгол" – Зубатенко Артем Сергійович , 21. 06. 1991 р.н., громадянин ПМР та РФ, старший лейтенант, офіцер МДБ ПМР, проживає в м. Бендери.

, 21. 06. 1991 р.н., громадянин ПМР та РФ, старший лейтенант, офіцер МДБ ПМР, проживає в м. Бендери. псевдонім "Пітон" – Тиханський Вадим Вікторович , 17. 03. 1983 р.н., громадянин ПМР та РФ, заступник начальника Головного управління МО ПМР, проживає в м. Тирасполь.

, 17. 03. 1983 р.н., громадянин ПМР та РФ, заступник начальника Головного управління МО ПМР, проживає в м. Тирасполь. псевдонім "Петров" – Гайдукевич Дмитро Олегович , 11. 08. 1997 р.н., громадянин ПМР та РФ, офіцер Головного управління МО ПМР.

, 11. 08. 1997 р.н., громадянин ПМР та РФ, офіцер Головного управління МО ПМР. псевдонім "Сирієць" – Дамаскін Володимир Володимирович, 17. 12. 1994 р.н., громадянин ПМР та РФ, офіцер Головного управління МО ПМР, проживає в м. Дубоссари.

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Які "теракти" намагалася сфабрикувати Росія

На відповідальності російських спецслужбовців лежать обстріл будівлі так званого Міністерства державної безпеки ПМР та вибухи на колишньому аеродромі у селищі Воронкове.

Також російські агенти відповідальні за спроби підпалити нафтобазу та обстріл автопарку резервного підрозділу миротворчого контингенту Придністров'я у селищі Володимирівка.

Про сфабрикованість "терактів" свідчить відсутність жертв та затриманих. Також до місця вибухів не були допущені співробітники ОБСЄ.

Через ці провокації російські війська у Придністров'ї привели у підвищену бойову готовність. Президент Володимир Зеленський заявляв, що з Придністров'я може бути ще одна атака, адже Росія контролює там 100% людей.

Експерти припускають, що провокації Росії у Придністров'ї можуть бути спрямовані не лише проти України, а й проти Молдови. В українській розвідці повідомляли, що Путін має намір захопити Молдову.

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