Кто хочет присоединиться к защите, – приезжайте, мы дадим вам оружие, – Зеленский к иностранцам

Владимир Зеленский обратился к иностранцам, желающим помочь Украине побороть нападение России.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем тем людям, которые могут защищать Украину за границей.

Важно Если можете останавливать и уничтожать оккупантов – делайте это, – Зеленский украинцам

Он отметил, что они должны делать это целенаправленно, сплоченно и непрерывно.

"Все друзья Украины, кто хочет присоединиться к защите, – приезжайте, мы дадим вам оружие! Все детали, как это реализовать, будут дополнительно объявлены в ближайшее время", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, он не забыл тех, кто защищает Украину сегодня. "Слава! Вы – герои!", – сказал Президент Украины.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

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