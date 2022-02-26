Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх тих людей, які можуть захищати Україну за кордоном.

Важливо Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це, – Зеленський українцям

Він зазначив, що вони повинні робити це цілеспрямовано, згуртовано та безперервно.

"Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, – приїжджайте, ми дамо вам зброю! Усі деталі, як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом", – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, він не забув про тих, хто захищає Україну сьогодні. "Слава! Ви – герої!", – промовив Президент України.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

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