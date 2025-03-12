Мобилизация в Украине: кто имеет право выдавать повестки

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. Следовательно, мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки.

Однако стоит знать, что вручать их могут только некоторые должностные лица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Кто может вручать повестки

Повестка – это исключительно письменный документ, который выдается на имя военнообязанного. Их могут вручать как лично по месту жительства военнообязанного, по месту учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах, так и отправлять по почте.

Согласно действующему законодательству, имеют право вручать повестки:

представители ТЦК и СП;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки только тем, кто находится у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.

Если повестку вручают лично, а не присылают по почте, то она считается вручена, если военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки, а также при наличии видеозаписи вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видео доказательства акта отказа от получения повестки, или при наличии видеозаписи отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.