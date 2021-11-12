"Кто из 8-Б, поставьте лайк": Ukraїner и Украинский ПЕН представили второй эксплейнер

Ukraїner 12 ноября в партнерстве с Украинским ПЕН представили новый эксплейнер. На этот раз авторы и эксперты выясняли, как самостоятельно и в борьбе с многочисленными запретами формировалась украинская литература, без каких фигур ее не представить.

Также выяснили вообще, известна ли точная дата отсчета современной украинской литературы. Вместе всматривались в барочные раки литеральные, читали анекдоты о Чернобыле, вслушивались в звучание кордоцентризма и вчитывались в строки украинского интеллектуального романа.

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Автор статьи о литературе – Александр Михед, а сценарист – Максим Щербина. В экспертный совет по истории литературы вошли:

Тамара Гундорова;

Игорь Исиченко;

Элеонора Соловей;

Елена Галета;

Ярина Цимбал.

Результат их сотрудничества — это попытка взглянуть на историю украинской литературы глазами человека, который хотел бы открыть для себя этот пока еще неизведанный мир.

Это разговор о приметных явлениях и фигурах, которые могут заинтересовать более широкий круг читателей, или же под новым углом увидеть то, что казалось знакомым.

Это не хронологическое изложение, не канонический список непроминальных упоминаний. Скорее сшитое из пестрых лоскутков повествование или же путеводитель по местам, которые можно посетить в этом мире.

Когда начинаешь работу над таким текстом, очевидно, понимаешь – невозможно охватить все. Я оттолкнулся от вопроса: что было бы интересно человеку, который вроде и открыт к знакомству с украинской литературой, но и не имел такого случая (школьный опыт в этом случае стоит скорее помехой, чем помогает),

– рассказал Александр Михед.

Автор статьи о литературе, писатель, куратор художественных проектов, литературовед, член Украинского ПЕН Михед отметил, что основным инструментом стал поиск историй.

"Приключения идей. Переливание более древних историй в современность. Еще одна составляющая – поиск параллелей с современностью и попытка время от времени шутить, помня, что условный читатель, кроме новых знаний, стремится и эмоций", – поделился он.

Что такое украинская литература: смотрите видео

Что такое украинская литература? Известна ли точная дата, с которой начинается ее отсчет? Как на ее формирование влияли многочисленные запреты? Без каких фигур украинскую литературу невозможно представить? Ответы на эти вопросы попытались объяснить Ukraїner и Украинский ПЕН.

Ранее Ukraїner и Украинский ПЕН представили эксплейнер об истории языка.

"Видеоэксплейнер о языке имеет уже более 100 тысяч просмотров и много комментариев школьников. Например: "Кто из 8-Б, поставьте лайк!".

О нашей презентации написал победитель премии Global Teacher Prize Ukraine. То есть это продукт, который уже распространяется в образовательном круге и это та цель, которую мы в частности перед ним ставили", – сказал основатель Ukraїner Богдан Логвиненко.

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По его словам, следующим объяснителем станет эксплейнер о "Щедрике" и о том, как он стал Carol of the Bells. Серия эксплейнеров об украинском языке и литературе выходит при поддержке Украинского культурного фонда.