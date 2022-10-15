Кто из мужчин имеет право пересекать границу во время военного положения: список всех категорий

В Украине во время действия военного положения запрещен выезд за границу для мужчин 18 – 60 лет. Однако, запрет не тотальный, есть исключения.

24 канал разобрался с нормативными документами, регулирующими этот вопрос. Рассказываем, какие категории граждан и при каких условиях могут уехать из Украины.

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Президент Владимир Зеленский рассмотрел уже несколько петиций с просьбой отменить ограничения и определил, что полная свобода передвижения будет восстановлена после окончания войны.

Обратите внимание! Все вопросы, касающиеся военного учета и получения других подтверждающих документов, следует решать в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Решение о том, разрешат ли пересечь границу, принимают в пункте пропуска пограничники после изучения всех документов лица и выяснения обстоятельств.

Каким категориям мужчин разрешен выезд за границу

Сначала, об очевидном – мужчины в возрасте до 18 лет и после 60 лет никаких ограничений выезда за пределы страны не имеют, это касается и мужчин, которые оформили инвалидность и имеют подтверждающие документы.

Разрешен выезд мужчине, если он снят с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

А вот, "непригодные к военной службе в мирное время", или "ограниченно пригодные в военное время" не могут выезжать за пределы Украины, поскольку это не предусмотрено частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в которой определен кто не подлежит призыву на военную службу.

Также, прежде всего, выехать из Украины могут военнослужащие для прохождения военной подготовки – для этого нужно соответствующее решение Минобороны и Генштаба ВСУ.

Также могут уехать за границу на лечение и реабилитацию за границу раненые участники боевых действий (можно в сопровождении одного из членов семьи):

инициировать направление на лечение за границу имеют учреждения здравоохранения, их ходатайство рассматривает консилиум врачей военно-медицинского учреждения и дает заключение.

затем документы направляются в Командование медицинских сил ВСУ и МЗ.

Мужчина может уехать как сопровождающий, если один из родителей или жена имеет инвалидность I или II группы, или если они осуществляют постоянный уход за такими лицами. В таком случае требуются документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Спортсмены, тренеры и специалисты по подготовке для участия в официальных международных и тренировочных тоже могут получить разрешение на выезд за границу. Для этого необходимо решение Министерства спорта о включении в состав участников спортивного мероприятия.

Деятели культуры могут покидать Украину для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене. Разрешение на выезд предоставляет Министерство культуры. Для этого нужно, в частности, приглашение от организаторов мероприятия и письмо-запрос от лица, желающего уехать.

Важно! Месяц назад выезд разрешили некоторым категориям моряков. Уехать могут мужчины 18-60 лет, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или прохождении практической подготовки на судах.

Такие граждане при пересечении границы должны иметь трудовой договор или письмо судовладельца, оператора судна о намерении заключить контракт.

По решению Министерства инфраструктуры или военной администрации пересекать границу могут водители-волонтеры (если они перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь) и работники железнодорожного транспорта.

Также выезжать имеют право водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров. Информация о таком лице должна находиться в информационной системе Укртрансбезопасности.

Разъяснения по выезду мужчин, имеющих детей

Если мужчина является отцом трех и более детей, в том числе и от разных браков он может уехать.

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория, как женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.



Родители троих детей имеют право на выезд за границу / Фото Depositphotos

В этой ситуации принимают во внимание не отцовство, а содержание трех и более несовершеннолетних детей. Следовательно, границу пересечь можно предоставив документы, подтверждающие факт такого содержания. К примеру, это могут быть:

свидетельства о рождении детей (трех и более);

свидетельство о регистрации брака с матерью детей (трех и более) и свидетельства о рождении этих детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

удостоверение отца многодетной семьи.

Итак, мужчина не проживающий одной семьей с детьми тоже может уехать, если предоставит доказательства содержания детей (решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов).

Отец троих и более детей может пересечь границу без детей при наличии свидетельства о рождении этих детей или предоставить нотариально заверенные копии свидетельств.

Условия выезда мужчин, если они проживают за границей на постоянной основе

Мужчины, которые постоянно проживают на территории другого государства, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе, согласно статье 4 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда граждан Украины".

Такая отметка проставляется миграционной службой или дипломатическим учреждением в паспортном документе, указывается название страны и дата.

А визы иностранных стран не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным гражданам Украины.



Виза не является основанием для выезда за границу военнообязанных / Фото - Pixabay

И, конечно, право выезда за границу не распространяется на мужчин с двойным гражданством. Поскольку Закон Украины не допускает двойное гражданство.

Мужчина, имеющий гражданство Украины и еще одну страну, считается гражданином Украины. Поэтому порядок пересечения им границы должен решаться с учетом других оснований.