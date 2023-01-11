Выезд из Украины во время мобилизации: кто из военнообязанных имеет право пересекать границу
В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за российской агрессии. Призвать на службу могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Выезжать за территорию Украины военнообязанным мужчинам запрещено. Однако есть определенные категории лиц, которые могут уехать за границу. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Кто из военнообязанных может уехать из Украины
Согласно закону, пересекать границу могут:
- мужчины до 18 лет и от 60 лет;
- мужчины, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;
- мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.
Кроме того, за границу также можно выезжать по состоянию здоровья. Это касается:
- лиц с инвалидностью;
- лиц, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета и имеют соответствующие документы, удостоверяющие это;
- лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией России.
Также право на выезд из Украины имеют некоторые категории лиц по семейному положению. Речь идет о:
- родителях при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
- родителях, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;
- опекунах/усыновителях несовершеннолетних детей-сирот;
- родителях, воспитывающих детей младше 18 лет с инвалидностью;
- родителях совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- мужчинах, родственники которых нуждаются в постоянном уходе;
- мужчинах, у которых один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.
Категории лиц, которые могут уехать за границу по профессиональной деятельности:
- члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал;
- научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- политики и депутаты, если они имеют соответствующее разрешение на основе оснований для поездки.
Украинцы за границей должны становиться на военный учет
На сегодняшний день посольства, а также консульства обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных, а также резервистов. Речь идет о тех, кто состоит на временном консульском учете.