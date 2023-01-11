Выезд из Украины во время мобилизации: кто из военнообязанных имеет право пересекать границу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за российской агрессии. Призвать на службу могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Выезжать за территорию Украины военнообязанным мужчинам запрещено. Однако есть определенные категории лиц, которые могут уехать за границу. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Кто из военнообязанных может уехать из Украины

Согласно закону, пересекать границу могут:

мужчины до 18 лет и от 60 лет;

мужчины, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Кроме того, за границу также можно выезжать по состоянию здоровья. Это касается:

лиц с инвалидностью;

лиц, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета и имеют соответствующие документы, удостоверяющие это;

лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией России.

Также право на выезд из Украины имеют некоторые категории лиц по семейному положению. Речь идет о:

родителях при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

родителях, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;

опекунах/усыновителях несовершеннолетних детей-сирот;

родителях, воспитывающих детей младше 18 лет с инвалидностью;

родителях совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

мужчинах, родственники которых нуждаются в постоянном уходе;

мужчинах, у которых один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.

Категории лиц, которые могут уехать за границу по профессиональной деятельности:

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал;

научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

политики и депутаты, если они имеют соответствующее разрешение на основе оснований для поездки.

Украинцы за границей должны становиться на военный учет

На сегодняшний день посольства, а также консульства обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных, а также резервистов. Речь идет о тех, кто состоит на временном консульском учете.