Выезд за границу для военнообязанных: что следует ожидать в июне

В июне в Украине продолжается военное положение и мобилизация, а потому мужчины призывного возраста не могут выезжать за пределы государства. Лишь в некоторых случаях выезд за границу для мужчин 18-60 лет возможен.

При выезде все мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о выезде за границу для мужчин в июне

Пограничники могут отказать в выезде из Украины мужчине в возрасте от 18 до 60 лет, если он не предъявит военный билет или другой документ, подтверждающий их статус, в бумажном или электронном виде. Более того, при отсутствии таких документов человека могут доставить в ТЦК и СП, чтобы установить там его личность и статус.

Относительно того, кто может выехать за пределы Украины, в июне ничего не меняется. Право на выезд, по информации ГПСУ, имеют мужчины с официальной отсрочкой от призыва или те, кто исключены с воинского учета по состоянию здоровья.

Если в военно-учетном документе таких граждан есть соответствующая отметка или справка, отказать в выезде за пределы Украины им не могут. К тому же у человека, который хочет покинуть территорию государства не должно быть судимостей и долгов, которые также могут блокировать выезд.

Напомним, в Украине остается действующей норма, согласно которой женщины могут служить в ВСУ только добровольной. А если гражданка решила стать на воинский учет или имеет медицинскую специальность, может свободно пересекать границу.