Кто являются стратегическими партнерами России: политолог назвал 3 страны
Несмотря на войну России против Украины, которая привела к многочисленным мировым кризисам, на планете все еще остаются страны, сохраняющие партнерские отношения с Россией. Украина может и должна прекратить подобные партнерства.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, в мире есть 3 крупнейших партнера России: Германия, Китай и Турция. Несмотря на их позицию, Украина своими дипломатическими усилиями может минимизировать эти партнерства.
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Как переманить друзей России
Политолог отметил, что несмотря на партнерские позиции Китая и Турции по отношению к России, они не использовали весь максимальный потенциал от такого сотрудничества, а потому Украина должна использовать свою дипломатию, чтобы переориентировать эти страны на свою сторону.
В то же время Николай Давидюк утверждает, что это нужно делать тонко и не осуждать их агрессивно, а вместо этого предоставить им альтернативу в сотрудничестве с Украиной.
Важно не дожать, а сделать так, чтобы сотрудничество было "ноль", дать им простор для возможностей заработка в Украине и бонусов от дружбы с Украиной и Западом,
– сказал Давидюк.
Политолог также отметил, что Украине уже удалось переориентировать на свою сторону одного из крупнейших стратегических партнеров России – Германию.
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"Германия сейчас на нашей стороне. Да, очень большое количество нюансов, но они сказали: "Мы ошиблись". Давайте сейчас уже не давить, а работать с ними", – заметил Николай Давыдюк.
Нужно сделать "ноль"
По мнению политолога, Украина должна свести к минимуму товарооборот между Россией и ее партнерами и одновременно развивать политику санкций против России, чтобы такое сотрудничество становилось невыгодным.
Гонконг мог дать России товаров в разы больше, чем на 800 миллионов, но теперь нужно сделать так, чтобы было "ноль". Ноль гонконгских долларов, ноль рублей, ноль турецкой лиры, чтобы в Россию ничего не пошло
– отметил Давидюк.
Николай Давыдюк также отметил, что сейчас "формула давления и сотрудничества" должна быть в 10 раз сложнее, чем она была до этого. Менее эмоциональной и более нагруженной интеллектуально и прагматично.
Кто продолжает подыгрывать России
- Самым большим партером для России остается Китай. Именно эта страна не ввела санкции против России и прямо не осудила вторжение, а продолжает сотрудничество и торговлю.
- Венгрия продолжает оставаться "рупором Кремля" в Европе. Каждый раз, когда в европейских властных институтах принимаются решения о поддержке Украины и осуждении России, Венгрия тормозит эти инициативы.
- Турция, являющаяся членом НАТО, хоть и осуждает российскую войну, но продолжает торговлю и сотрудничество со страной-террористкой и даже углубляет такое сотрудничество.