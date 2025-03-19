Расчетливый политик, который не щадит Путина: с кем Украина должна усиливать сотрудничество

Один из партнеров Украины, несмотря на изменчивость заявлений Белого дома, твердо поддерживал позицию относительно агрессии России и признавал Крым частью Украины. Эта страна может стать надежным союзником для Украины.

Эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина на арабском" Мохаммад Фараджаллах в эфире 24 Канала отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган всегда был другом Украины. Первые беспилотники в Украине – это были Байрактары из Турции.

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Когда Белый дом перестал называть российскую агрессию агрессией, перестал заявлять, что Крым – это Украина, именно Эрдоган продолжал об этом говорить.

О чем свидетельствуют действия Эрдогана

"Это хитрый лис, жестокий и расчетливый политик, который не щадит никого. Он не щадит и Путина – ни в Нагорном Карабахе, ни в Сирии, ни в Ливии", – сказал Мохаммад Фараджаллах.

Он добавил, что действия Эрдогана показывают, что он – политик силы и что Турция превращается из регионального игрока в мирового. Она может стать и посредником, и союзником – это особенность турецкой политики.

Турция имеет вторую по численности армию в НАТО и обладает не только теоретическим, но и боевым опытом. Турецкая армия воевала в Сирии, Ливии, Судане, в Карабахе. У Турции крепкий союз с Азербайджаном, а амбиции Эрдогана распространяются не только на Кавказ, но и на Черноморский регион.

Я вижу, что наше руководство хорошо ладит с Анкарой, и мы должны это укреплять. Важно понимать, что Эрдоган видит в Крыму часть своего народа – крымских татар – и хочет, чтобы они остались в составе Украины,

– сказал Мохаммад Фараджаллах.

Он отмечает, что Эрдоган заинтересован в разделении Черноморского шельфа и границ именно с Украиной, а не с Россией. Также он не хочет, чтобы российский флот усиливался в Черном море.

Эрдоган – один из немногих, кто обнаружил, что может отправить 5000 солдат в Украину. Открою вам секрет: за две недели до вторжения Эрдоган посетил Киев. Тогда в Украине анонсировали открытие крупнейшего в мире турецкого консульства,

– сказал Мохаммад Фараджаллах.

Он добавил, что Турция видела приближение войны и предупреждала руководство Украины, но все тогда не хотели видеть реальность и верили в какой-то международный порядок.

Смелая международная политика Анкары

"Турецкая сторона спросила: если турецкие войска будут воевать за вас, что будет взамен? Как Эрдоган стал союзником Ливии? Потому что они договорились о разделе границ в Средиземном море и предоставили Турции долю нефтяных ресурсов. После этого Эрдоган ввел войска. Почему турецкие военные находятся в Катаре и защищают его от возможного вторжения? Потому что это соответствует их интересам – идеологическим и экономическим", – добавил Мохаммад Фараджаллах.

Он отметил, что формально Украина согласна отдать редкоземельные металлы Дональду Трампу в обмен на его лояльность. Тогда почему бы Украине не предоставить ресурсы собственной армии или стране, которая заявляет о готовности воевать на ее стороне.

"Кто-нибудь осмелился сбить российский истребитель, кроме Турции? Никто. Кто-нибудь смог выгнать российских военных, кроме турецких сил? Нет. Беда Трампа и США в том, что они не верят в поражение России. Но это неправда. У России было множество поражений, она проигрывала часто и много. И важно понимать: исторически турки до сих пор ненавидят русских. Они не забыли Крымскую войну", – сказал Мохаммад Фараджаллах.

Он пояснил, что Украине нужно мобилизовать экономику, идеологию, историю и геополитику. Все должно работать на то, чтобы Украина выжила, выстояла и победила. Поэтому нужно выходить за пределы старых шаблонов.

Фараджаллах подытожил, что официально Украине 30 лет, неофициально – она существует еще со времен Киевской Руси. Украина была суверенной крайне мало, потому что ее постоянно захватывали. Сейчас ей нужно думать масштабнее.