"Путин сейчас пытается выскочить из войны, сохранив лицо": что может остановить диктатора

Военное поражение владимира путина неизбежно. Мир с ним справится, поскольку сильнее кремлевского диктатора.

Однако путину придется это как-то объяснить и оправдать. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Сейчас путин пытается выскочить из войны, сохранив лицо. Условное лицо, у него нет лица. Это лицо кровавого палача,

– сказал он.

"Братве" нужны объяснения

Своей "братве", отмечает Гудков, путину нужно будет объяснить: зачем он их в это втянул и сумел ли достичь хотя бы одной цели.

"Он хочет этого достичь – не мытьем, так катанием. Посадить Украину за стол переговоров," а то мы применим ядерное оружие, а то мы безумны, а то мы миллион мобилизуем, а то два, смотрите, что мы можем здесь, что мы можем там",

– замечает оппозиционер.

По его словам, сейчас у кремлевского диктатора единственная цель – что- то "оттяпать", чтобы сказать: "Я же говорил вам. Смотрите, мы сейчас отрезали себе пару кусков Донецкой и Луганской областей, почти сделали коридор в Крым. Это все я. Я" сделал "весь мир, не испугался ни США, ни НАТО. Я такой крутой мачо, поэтому я должен по-прежнему руководить неограниченное количество лет".

Если он эту задачу не решает, а он ее, вероятнее всего, не решит, появляется альтернатива: его выбрасывают за пределы 23 февраля. Это будет означать полное военное поражение путина.

"Ему скажут: " Володя, а зачем ты лез? У нас был Крым, Донецк, Луганск. Шла перестрелка по твоей просьбе, мы бы держали эту занозу в теле Украины еще определенное количество лет. Что ты начал войну? У нас "бабки" были, самолеты были, яхты были, семьи за границей были – мы жили прекрасно при тебе. А сейчас ты что с нами сделал? Самолетов нет, яхт нет, семьи выгнали, мы все под санкциями "Мы должны жить с тобой в этой стране, которая изолирована и скоро будет ограждена огромным забором? Мы не хотим", – объяснил Гудков.

В таком случае ближайшее окружение захочет отправить куда-нибудь путина и самостоятельно договориться с Западом.

Когда его опция перед ним станет в полный рост – будет наибольший риск. Я думаю, или они до сих пор сами решат этот вопрос, или страх верной смерти от ядерного удара окажется сильнее,

– убежден российский оппозиционер.

Каждый может стать предателем

Гипотетически, любой человек из ближайшего окружения путина может стать предателем диктатора. Гудков напомнил, что в годы Второй мировой войны велись тайные переговоры в Швейцарии. Тогда генерал Вольф представлял Гиммлера – человека на котором негде было ставить клеймо, он возглавлял самые страшные преступления, которые совершались нацистским режимом Гитлера. Тогда с Вольфом говорили в обмен на то, что Гитлер отправится на мир с помощью Гиммлера, ему были готовы предоставить гарантии личной безопасности, чтобы не погибали солдаты и офицеры.

В этой ситуации каждый может сыграть такую роль,

– считает оппозиционный политик.

По мнению Гудкова, тот же секретарь совета безопасности россии николай патрушев может через своего доверенного генерала установить контакты и сказать: "Мы сделаем все что угодно – капитулируем, выведем войска, откажемся от власти, но дайте нам гарантии личной безопасности, спрячь нас, мы готовы поехать куда-то и жить там под чужими именами до конца жизни.

Более того, путинскому окружению могут предложить по 1 миллиарду долларов, лишь бы он не был во власти. "Есть группа людей. Сколько там – 5 – 10 человек? 10 миллиардов дадим! Это же дешевле, чем продолжать войну", – подытожил он.

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