Однак путіну доведеться це якось пояснити та виправдати. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Зараз путін намагається вискочити з війни, зберігши обличчя. Умовне обличчя, в нього обличчя немає. Це обличчя кривавого ката,

– сказав він.

"Братві" потрібні пояснення

Своїй "братві", відзначає Гудков, путіну потрібно буде пояснити: навіщо він їх у це втягнув та чи зумів досягти бодай однієї мети.

"Він хоче цього досягти – не миттям, так катанням. Посадити Україну за стіл перемовин, "а то ми застосуємо ядерну зброю, а то ми шалені, а то ми мільйон мобілізуємо, а то два, дивіться, що ми можемо тут, що ми можемо там",

– зауважує опозиціонер.

За його словами, наразі у кремлівського диктатора єдина мета – щось "відтяпати", аби сказати: "Я ж казав вам. Дивіться, ми зараз відрізали собі пару шматків Донецької та Луганської областей, майже зробили коридор до Криму. Це все я. Я "зробив" весь світ, не злякався ані США, ані НАТО. Я такий крутий мачо, тому я маю як і раніше керувати необмежену кількість років".

Якщо він це завдання не вирішує, а він його, найімовірніше, не вирішить, з'являється альтернатива: його викидають за межі 23 лютого. Це означатиме повну військову поразку путіна.

"Йому скажуть: "Володя, а чого ти ліз? У нас був Крим, Донецьк, Луганськ. Йшла взяла перестрілка за твоїм проханням, ми б тримали цю занозу в тілі України ще певну кількість років. Чого ти почав війну? У нас "бабки" були, літаки були, яхти були, родини за кордоном були – ми жили прекрасно при тобі. А зараз ти що з нами зробив? Літаків немає, яхт немає, родини вигнали, ми усі під санкціями" Ми маємо жити з тобою в цій країні, яка ізольована і скоро буде огороджена величезним парканом? Ми не хочемо", – пояснив Гудков.

У такому випадку найближче оточення захоче відправити кудись путіна і самостійно домовитися із Заходом.

Коли його опція перед ним стане у повний зріст – буде найбільший ризик. Я думаю, або вони до цього часу самі вирішать це питання, або страх вірної смерті від ядерного удару виявиться сильнішим,

– переконаний російський опозиціонер.

Кожен може стати зрадником

Гіпотетично, будь-яка людина з найближчого оточення путіна може стати зрадником диктатора. Гудков нагадав, що у часи Другої світової війни велися таємні переговори у Швейцарії. Тоді генерал Вольф представляв Гіммлера – людину на якій не було де ставити клеймо, він очолював найстрашніші злочини, які здійснювалися нацистським режимом Гітлера. Тоді з Вольфом говорили в обмін на те, що Гітлер відправиться на той світ за допомогою Гіммлера, йому були готові надати гарантії особистої безпеки, щоб не гинули солдати та офіцери.

У цій ситуації кожен може зіграти таку роль,

– вважає опозиційний політик.

На думку Гудкова, той самий секретар ради безпеки росії ніколай патрушев може через свого довіреного генерала встановити контакти й сказати: "Ми зробимо все що завгодно – капітулюємо, виведемо війська, відмовимося від влади, але дайте нам гарантії особистої безпеки, заховайте нас, ми готові поїхати кудись і жити там під чужими іменами до кінця життя".

Ба більше, путінському оточенню можуть запропонувати по 1 мільярду доларів, аби тільки він не був у владі. "Є група людей. Скільки там – 5 – 10 людей? 10 мільярдів дамо! Це ж дешевше, ніж продовжувати війну", – підсумував він.

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