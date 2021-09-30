Кто-то может остаться за бортом: что будут обсуждать "слуги" в Трускавце

"Слуги народа", министры, силовики и президент Владимир Зеленский уже 1 октября соберутся в курортном городке Трускавец. Там они проведут двухдневный тим-билдинг.

По завершению народных избранников ждет гала-вечеринка. А также "вишенка на торте" – диджей-сет в исполнении председателя фракции Давида Арахамии.

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"Слуги" встретятся уже во второй раз

Впрочем времени для отдыха будет немного. Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что на встрече проанализируют все то, что сделали за 2 года.

Сделали действительно много, но много надо еще сделать. Нам нужно сверить часы, синхронизироваться и конечно послушать президента,

– сказала Кравчук.

"Слуги народа" в Трускавце собираются уже второй раз. Впервые – 2 года назад, сразу после победы на выборах. Тогда новоизбранные депутаты только учились "играть в большую политику".

На проживание, питание и билеты тогда потратили 10 миллионов гривен.

Сейчас, когда монобольшиством управлять стало сложнее, президент снова собирает "слуг". Сразу поползли слухи, что в Трускавце будут решать судьбу спикера.

Что будут обсуждать "слуги" в Трускавце: смотрите видео

Конфликт между Разумковым и Банковой

Публичный конфликт между Разумковым и Банковой продолжается с пол года. За день до выезда в Трускавец "слуги" запросили в Раде подписные листы для его снятия.

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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что если Разумков выздоровеет, то будут рады ждать всех членов партии. Высказался на этот счет и сам спикер Рады.

Хорошо, я председатель Верховной Рады сегодня, 2 года не был, через какое-то время снова не буду. Жизнь продолжается,

– заявил Разумков.

Будут поднимать кадровые вопросы

Публично офис президента и сами "слуги" отрицают, что будут обсуждать отставку спикера в Трускавце. В то же время кадровые вопросы все-таки будут поднимать. Кресла шатаются под несколькими министрами.

Понятно, что Трускавец будет решением кадровых вопросов для того, чтобы устроить "смотрины" и, по крайней мере, поговорить, какие кадровые решения и какие законы будет спускать ОП парламента. Кого не пригласят, это будет означать, что те уже за бортом и это уже другая команда. На этом сделают акцент. Если человек играет не командно, то он легко может остаться за бором. Олег Саакян Политолог

Неформальное общение фракции с президентом нужно для сближения слуг и Офиса, и для повышения лояльности, чтобы народные депутаты голосовали важные для Офиса законопроекты.

Основная цель – это эмоционально сплотить фракцию для того, чтобы в дальнейшем, уже осенью, принимать спорные вопросы, которые определенным олигархам наступят на горло,

– пояснил политолог Игорь Чаленко.

Фактически "большая фракция" станет маркером того, кто останется в команде Владимира Зеленского, а кто ее вскоре покинет.